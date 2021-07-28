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Juliana N. é a quarta eliminada do MasterChef Brasil

Estilista se despediu da competição por não conseguir agradar o paladar dos jurados no desafio do croque monsieur

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:12
Juliana N., participante eliminada do reality MasterChef, da Band
A competidora Juliana N. é nascida em Taubaté (SP) e tem 46 anos  Crédito: Carlos Reunis/Band
O sonho de tornar-se a maior cozinheira amadora do país chegou ao fim para Juliana N. na noite de terça-feira (27). Aos 46 anos, a estilista nascida em Taubaté, no interior de São Paulo, e moradora de Jaraguá do Sul (SC), deixou o MasterChef Brasil depois de não conseguir agradar o paladar dos jurados com um croque monsieur, sanduíche quente de origem francesa.
Mas, embora tenha perdido no jogo, a participante ganhou o carinho do público nas redes sociais. O quarto episódio liderou os Trending Topics do Twitter durante a exibição do programa.

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“Ser real e verdadeira só me faz acreditar que sou mais forte. Durante a vida inteira me mostrei vitoriosa e quase perfeita, mas muitas vezes escondi meus fracassos, perdas e dores. Poder assumir as críticas de cabeça erguida me faz um ser humano muito melhor”, disse.
A competidora, que participou de três provas de eliminação durante a temporada, encara sua participação como algo libertador. “Sou muito feliz por ter entrado na disputa. A escolha de me inscrever foi minha e, quando eu decidi, o universo inteiro conspirou”.
Fora da competição, ela seguirá torcendo por Daphne. “Ela é madura apesar de jovem, focada, concentrada e tem uma boa experiência na cozinha Teria muito orgulho de ser mãe dela”.

TRAJETÓRIA

Da curta trajetória no programa, Juliana levará a lembrança de ter ouvido da chef Helena Rizzo, no primeiro episódio da temporada, que o Devil’s Food Cake que preparou era uma obra-prima em sabor e apresentação.
Além disso, a estilista deixa a atração com a certeza de ter cumprido o objetivo de se entregar ao jogo. “Por mais que eu tenha dito muitas vezes sobre vencer o MasterChef, o que eu ganhei de experiência de vida foi imenso”, concluiu.
As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa da Band.

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