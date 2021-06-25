Joshua Bassett, ator da Disney, diz fazer parte da comunidade LGBTQIA+

O ator Joshua Bassett Crédito: Instagram/joshuabassett

O ator Joshua Bassett, 20, conhecido por ser protagonista na série "High School Musical: The Musical: The Series" (Disney+), contou em uma entrevista a GQ que faz parte da comunidade LGBTQIA+. Ele afirmou que não estava brincando quando disse achar Harry Styles, 27, gato e charmoso.

Rumores dizem que Bassett e a cantora Olivia Rodrigo, 18, que interpreta seu par romântico na série, chegaram a namorar e que a música "Driver's License" (2021) e todas as canções do álbum "Sour" teriam sido dedicadas a ele.

"Estou feliz por fazer parte da comunidade LGBTQ+ porque eles abrangem todos. Não deixe ninguém dizer que amor não é amor. Eles são os que provavelmente mais precisam. Mesmo que haja consequências, prefiro lidar com as consequências e viver minha verdade do que viver com medo", disse ele.

"Sou anti-assumir no sentido de que não há necessidade. Mas as pessoas podem ter rótulos, se quiserem", continuou. Ele relembrou que suas irmãs costumavam o vestir de Branca de Neve e que sempre ouviu comentários como "quando ele vai descobrir que é gay?".

Para ele, as pessoas não acreditariam nele de qualquer maneira se falasse sobre sua sexualidade. "As pessoas me diziam que eu sou hétero ou que não posso ser gay por causa de XYZ", refletiu. "Há muitas letras no alfabeto... Por que se preocupar se apressando em chegar a uma conclusão?", questionou.

"Às vezes sua letra muda, às vezes você tenta outra diferente, outras vezes você percebe que não é o que pensava que era, ou talvez sempre soube", continuou Bassett. "Tudo isso pode ser verdade. Espero que esta geração possa se sentir confortável, confiante e segura falando sobre sexualidade sem precisar ser uma caixa e sem precisar ter tudo planejado.

Emocionado, ele afirma que o assunto o deixa emocionado. "Estou muito em paz. Estou comemorando o Mês do Orgulho LGBTQIA+ todos os dias do mês", disse. Ele também comentou sobre o suposto triângulo amoroso envolvendo ele, Rodrigo e Sabrina Carpenter.