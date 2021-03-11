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José Mayer ressurge para combater fake news sobre sua vida após se isolar

Ator afirma estar fora da 'ciranda maluca dessa vida célebre'

Publicado em 11 de Março de 2021 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2021 às 17:07
O ator José Mayer publica foto no Instagram
O ator José Mayer publica foto no Instagram Crédito: @josemayerarte no Instagram
Sem contrato com a Globo desde 2019, José Mayer, 71, chamou a atenção ao publicar uma foto recente nas redes sociais, em que aparece com os cabelos totalmente brancos. A rara aparição, no entanto, não significa que ele deseje voltar à vida pública.
Em resposta a um convite da atriz Maria Zilda Bethlem para participar de uma live, Mayer disse que está fora da "ciranda maluca dessa vida célebre". Afirmou também que o perfil no Instagram foi criado para combater as notícias falsas.
"Zilda querida, parceira de tantos momentos lindos! Tô fora dessa ciranda maluca dessa 'vida célebre', minha amiga. Minha assessoria criou esse perfil para tentar eliminar a quantidade de perfis e notícias fakes sobre mim e para lembrar os meus 50 anos como ator", respondeu ele ao declinar o convite.
Acusado de ter abusado de uma figurinista nos bastidores da Globo, em 2017, durante a novela "A Lei do Amor", Mayer foi afastado das produções de dramaturgia da emissora.
Em janeiro de 2019, a Globo e o ator deram fim à parceria após mais de 35 anos. Na ocasião, Mayer pediu desculpas pelo ocorrido. "Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", dizia trecho de carta enviada pelo ator.
Em agosto daquele mesmo ano, em entrevista ao colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua (RedeTV!), Mayer já tinha afirmado que não queria mais atuar. "Já trabalhei demais e agora só quero vida mansa", disse ele.

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