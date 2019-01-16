José Mayer deixa a Globo após mais de 35 anos de trabalho

O ator José Mayer durante a novela "Saramandaia" Crédito: Divulgação

José Mayer, 69, e a Globo deram fim à parceria após mais de 35 anos. A notícia foi confirmada pela própria emissora nesta terça (15) em forma de comunicado oficial. Afastado da TV desde abril de 2017, quando foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susslem Meneguzzi Tonani, durante os bastidores da novela “A Lei do Amor”, o ator permanecia com contrato vigente. Tonani, por sua vez, decidiu não levar adiante o inquérito contra Mayer.

“Depois de mais de 35 anos de uma trajetória iniciada na novela ‘Guerra dos Sexos’, em 1983, com participação em mais de 40 obras, entre novelas, séries, minisséries e especiais, a Globo e o ator José Mayer informam o fim da parceria, de comum acordo, no final de 2018”, diz o comunicado.

Na ocasião, Mayer pediu desculpas pelo ocorrido. “Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas”, dizia trecho de carta enviada pelo ator. Atrizes e funcionárias da emissora chegaram a fazer protestos contra o assédio.

Em entrevista nesta terça (15) ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!), Mayer revelou que gostaria de voltar a atuar e que faltavam convites. "Estou pronto para voltar a atuar e sinto tanta falta como me sinto preparado. Estou 100% de saúde e estou animado, mas me falta convite. O convite que pintar estou aberto e vou pegar com tudo nesse retorno de trabalho", disse.

No quesito saúde, o artista também passou por uma doença rara e pela qual teve de ficar internado por 30 dias. Ele fez um tratamento contra granulomatose de Wegener, uma doença, autoimune e rara, que não tem causa conhecida e pode atingir o pulmão, os rins ou as vias aéreas superiores.