José Loreto é visto aos beijos com DJ na Bahia, diz colunista

José Loreto escolheu Boipeba, na Bahia, para curtir os primeiros minutos de 2020. Mas o bonitão não foi sozinho para o destino paradisíaco. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele foi visto aos beijos com Bruna Lennon, que é professora de sapateado e também DJ.
De acordo com a colunista, a nova eleita é amiga de Pedro Scooby e do DJ Felipe Mar.
Nos bastidores, Fábia Oliveira fala que o flerte entre os dois é antigo, bem antes de eles serem vistos no ano novo. Os pombinhos já teriam se topado em outras festas pelo Brasil afora.