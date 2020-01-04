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José Loreto é visto aos beijos com DJ na Bahia, diz colunista

Ator José Loreto, ex de Débora Nascimento, é visto aos beijos com DJ na Bahia durante festa da virada; as informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 16:45
O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
José Loreto escolheu Boipeba, na Bahia, para curtir os primeiros minutos de 2020. Mas o bonitão não foi sozinho para o destino paradisíaco. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele foi visto aos beijos com Bruna Lennon, que é professora de sapateado e também DJ. 
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De acordo com a colunista, a nova eleita é amiga de Pedro Scooby e do DJ Felipe Mar. 
Nos bastidores, Fábia Oliveira fala que o flerte entre os dois é antigo, bem antes de eles serem vistos no ano novo. Os pombinhos já teriam se topado em outras festas pelo Brasil afora. 

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