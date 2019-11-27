José Loreto desabafa sobre separação com Débora Nascimento: 'Doloroso'

"Ainda é muito doloroso, muito recente tudo, muito delicado. Mas nosso amor pela filha é imensurável. Eu escolhi morar perto da Débora. A gente se separou, mas estamos a 200 metros uma casa da outra. Tenho meus dias, elas tem os dela, mas falo 'veja todos os dias, veja nos meus, deixa eu ver, não me tira nem quero te tirar esse prazer", falou.

"Vai ter momentos que não vai dar para dividir a criança no meio. Bella está muito pequena, tem que ficar bem colada na mãe, depois vamos dividindo irmãmente a coisa. Ainda é muito delicado, sensível. Pro resto da vida vai ser uma família. Uma família moderna e de portas abertas. Vamos saber daqui a um ano, dois anos, o que o futuro nos reserva. A única coisa que sei é que a Bella estará sendo muito amada por nós dois", continuou.