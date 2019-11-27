Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Conversa com Bial"

José Loreto desabafa sobre separação com Débora Nascimento: 'Doloroso'

O ator José Loreto desabafou sobre a relação com a filha e a ex-esposa, Débora Nascimento, em entrevista a Pedro Bial durante programa na Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 10:41

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 10:41

O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
José Loreto falou sobre a convivência com a filha Bella, de 1 ano e 7 meses, após a polêmica separação com Débora Nascimento. O ator, que foi vítima de um turbilhão de críticas durante "O Sétimo Guardião", da Globo, contou ao jornalista Pedro Bial, durante seu "Conversa com Bial", também na emissora global, sobre como está acontecendo a divisão da guarda. 
"Ainda é muito doloroso, muito recente tudo, muito delicado. Mas nosso amor pela filha é imensurável. Eu escolhi morar perto da Débora. A gente se separou, mas estamos a 200 metros uma casa da outra. Tenho meus dias, elas tem os dela, mas falo 'veja todos os dias, veja nos meus, deixa eu ver, não me tira nem quero te tirar esse prazer", falou. 

Veja Também

Geisy Arruda revela fetiche e desejo de fazer sexo com anão: "Posições"

Após demissão, Leo Dias fará livro sobre escândalo de Silvio Santos

Homem passa fake news sobre velório de Gugu, diz assessoria

"Vai ter momentos que não vai dar para dividir a criança no meio. Bella está muito pequena, tem que ficar bem colada na mãe, depois vamos dividindo irmãmente a coisa. Ainda é muito delicado, sensível. Pro resto da vida vai ser uma família. Uma família moderna e de portas abertas. Vamos saber daqui a um ano, dois anos, o que o futuro nos reserva. A única coisa que sei é que a Bella estará sendo muito amada por nós dois", continuou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados