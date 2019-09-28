Joaquim Huck surge no Rock in Rio com namorada e família

O primeiro dia de Rock In Rio reuniu muitos famosos. Dentre eles, Joaquim, 14, marcou presença com a namorada para assistir ao show de Drake. O primogênito de Angélica e Luciano Huck também estava acompanhado dos pais e do irmão Benício, 11.
Ao ser questionada sobre o romance dos jovens, Angélica brincou: "Tem que perguntar isso para ele, se não vai ficar bravo comigo". O casal andou pela Cidade do Rock de mãos dadas.
Outros casais que aproveitaram o primeiro dia de Rock In Rio foram Sérgio Malheiros, 26, e Sophia Abrahão, 28, e Agatha Moreira, 27, e Rodrigo Simas, 27. A atriz de "A Dona do Pedaço", Mel Maia, 15, chegou ao evento com o atacante do Fluminense, João Pedro Junqueira de Jesus, 17, e confirmou o relacionamento com o jogador.