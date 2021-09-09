Jennifer Lawrence está grávida do primeiro filho com Cooke Maroney

A atriz Jennifer Lawrence no tapete vermelho do Oscar 2018 Crédito: Reuters/Folhapress

A atriz Jennifer Lawrence, 31, está grávida do seu primeiro filho com o diretor de galeria de arte Cooke Maroney, 37. A informação foi confirmada por uma representante da artista à revista People.

Lawrence e Maroney começaram a namorar em junho de 2018, quando foram apresentados por uma amiga em comum.

Eles se casaram em outubro do ano seguinte em uma celebração para 150 convidados, incluindo nomes famosos como Adele, Cameron Diaz, Emma Stone, Nicole Ritchie e Kris Jenner.

Vencedora do Oscar, a atriz estará em "Não Olhe Para Cima", novo filme da Netflix que vai estrear nos cinemas no dia 9 de dezembro, e chegará ao streaming em 24 de dezembro. O filme conta também com Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Ariana Grande.