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Saúde

Isabella Santoni fala sobre endometriose: 'procure seu médico', diz

Nas redes sociais, atriz revelou que recebeu o diagnóstico em março deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2021 às 18:37

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:37

Isabella Santoni compartilhou com os seguidores nesta quarta-feira (1), como descobriu que tinha endometriose. A atriz publicou uma série de stories falando que recebeu o diagnóstico em março deste ano. "Estou recebendo muitas mensagens de mulheres jovens que também têm endometriose. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor é o tratamento. Então procure seu médico", iniciou.
"Eu sempre tive muita cólica, mas eu achava que era normal. Aí, eu fui em uma médica e ela falou que eu não devia tomar os remédios que eu tomava todo mês", explicou. "Eu tinha o DIU de cobre, então eu ia fazer o exame a cada seis meses. Mas, o médico não viu que ele estava fora do lugar, então estava perfurando meu útero. Além da endometriose, eu tinha dores por causa do DIU", afirmou.
Isabella Santoni usou as redes sociais para falar da endometriose
Isabella Santoni usou as redes sociais para falar da endometriose Crédito: Reprodução/ Instagram
A artista relatou que, depois disso, tirou o DIU e começou a tomar pílula anticoncepcional, mas que está tendo muitos efeitos colaterais. "O tratamento da endometriose consiste em não sangrar e eu relutei muito contra isso, porque sou toda natural", disse.
"Vou fazer o exame para ver meu grau evolutivo. Surgem várias dúvidas na cabeça, como: se devo congelar os óvulos, se continuo tomando pílula ou coloco DIU. Ainda estou entendendo sobre mim e sobre meu processo", finalizou.

O QUE É ENDOMETRIOSE?

Endometriose é uma inflamação do tecido interno do útero, chamado endométrio. O crescimento exagerado dessa camada faz com que ela vá para lugares fora do órgão. "Não há uma causa definida para a endometriose. Existem vários fatores envolvidos, como genéticos e imunológicos, mas são fatores ainda não conhecidos", diz a médica Ana Carolina Lúcio Pereira, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
Os sintomas da endometriose incluem cólicas fortes e recorrentes de difícil controle, que não melhoram com remédios comumente usados, dor forte durante a relação sexual e, em alguns casos, fora do período menstrual. Caso a inflamação chegue ao intestino ou à bexiga, pode haver sangramento, que será visível nas fezes ou na urina.

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