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Internautas acusam Perlla de usar notificação de outra mulher em posts na web

Funkeira disse que teria recebido comunicado sobre roupas inadequadas no prédio

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:01
A cantora Perlla
A cantora Perlla Crédito: Edu Moraes/ Record TV
Perlla, 32, provocou polêmica nas redes sociais nesta quinta (18). No Stories do Instagram, ela publicou vídeos em que afirma ter sido notificada pelo condomínio onde mora para que deixe de usar 'shortinhos" e roupas de academia nas áreas comuns do prédio.
Internautas, porém, afirmam que a cantora usou como se fosse seu o print da notificação que, na verdade, teria sido destinado a outra mulher: Nahjara Noronha, de Brasília.
Após as críticas, Perlla apagou os vídeos em que falava sobre o assunto. Procurada pela reportagem, a assessoria da artista não se manifestou até a conclusão deste texto.
Segundo reportagem publicada pelo G1 na tarde de quinta (18), a técnica de laboratório Najhara Noronha, 36, recebeu a notificação por email na quarta (17). O texto, assinado como "Conselho de Mulheres" do condomínio, pede que a moradora não use "vestes que não sejam bermudas ou roupas mais adequadas".
"Assim como roupas de academia e 'shortinhos' fazendo com que casais se sintam constrangidos", diz o comunicado.

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Os internautas apontam que a notificação publicada por Perlla é exatamente igual a da moradora de Brasília. No print divulgado pela cantora, o email do destinatário, o nome do condomínio e o número do apartamento da moradora não são mostrados.
Nos Stories, Perlla disse que tinha recebido o comunicado do condomínio porque havia feito fotos de lingerie. "Bonitas, fiquem tranquilas, não gosto de homens casados. Segundo, não pego homens do mesmo condomínio, porque acho isso um erro. Terceiro, segurem seus maridos porque, na verdade, as coisas só acontecem se seu marido olhar para onde não deve", disse a funkeira.
Ao notaram a semelhança entre os documentos, internautas começaram a criticar Perlla: "A mentira que você está contando está em todos os jornais aqui de Brasília e região do Centro-oeste. Para de passar vergonha", escreveu uma seguidora.
"Uma mulher de Brasília recebeu exatamente o mesmo comunicado do condomínio. Coincidência né", ironizou outra.

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