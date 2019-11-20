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Polêmica

Integrantes de grupo K-pop denunciam produtora por abusos físicos

Woo Yeop e Tae Seon, do TRCNG, reclamam de ensaios de 12h seguidas, sem intervalo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:34

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 14:34

Woo Yeop e Tae Seon, integrantes do grupo k-pop TRCNG Crédito: Instagram/@trcng_official
A performance perfeita e as acrobacias impressionantes realizadas por grupos de K-pop são frutos de intensa dedicação e treino por parte de seus integrantes. Porém, dois dançarinos do grupo TRCNG estão exaustos.
Woo Yeop e Tae Seon, ambos de 19 anos, estão movendo uma ação contra a produtora TS Entertainment. Eles dizem que são obrigados a ensaiar durante 12 horas seguidas, sem direito a intervalo para descanso. Além disso, os músicos alegam que, quando erram a coreografia, recebem agressões verbais constantes. As informações são do site Straits Times.
Woo Yeoup disse que chegou a ficar internado por duas semanas após o produtor Park Sang Hyun agredi-lo com uma cadeira de metal e o ameaçar se contasse o caso para alguém. Tae Seon teria presenciado a situação. Os abusos teriam sido cometidos em 2017.
Os dois também disseram que foram obrigados a dormir em um quarto com vazamento de água, sem energia elétrica, e que a situação só foi resolvida após os pais pagarem o conserto do imóvel. Os músicos pediram a saída do grupo.
Em nota publicada nesta segunda-feira, 18, a TS Entertainment não fala especificamente sobre as acusações, mas dá satisfação aos fãs sobre a saída da dupla: "Daremos uma posição oficial sobre as atividades futuras do TRCNG. Após longa discussão, o TRCNG trabalhará com oito integrantes, sem Taesun e Wooyeop. Esperamos ansiosamente por seu interesse e amor contínuos pela TRCNG".

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No Twitter, os fãs se solidarizaram com os músicos. "Os meninos não podiam dormir, comer e apanhavam. E ninguém fez nada para ajudá-los!", escreveu uma fã.

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