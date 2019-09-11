Pela 1ª vez no Brasil, grupo de K-pop Noir vem a Vitória em dezembro

Grupo de K-pop Noir se apresenta em Vitória, em dezembro Crédito: GM Pictures

Vitória volta a entrar na rota de shows internacionais. A bola da vez é o grupo de K-Pop Noir, que terá um encontro com fãs no dia 11 de dezembro.

O grupo, formado por Yeonkuk, Hoyeon, Yoonsung, Seunghoon, Siheon, Minhyuk, Siha, Daewon e Junyong, chegam ao país com a turnê "NOIR - The Ninth in Latin America 2019". Além de Vitória, o grupo terá encontros em Curitiba e São Paulo, onde realizam um show único.

O local escolhido para o meet and greet, em Vitória, é o Hotel Sheraton, na Praia do Canto. Os ingressos variam entre R$40 e R$210 e estão à venda na web.

Segundo a produtora que trará o grupo ao Brasil, a proposta é promover um encontro inédito e intimista com a plateia, onde os rapazes prometem bastante interação. Os fãs de Vitória receberão sessão de autógrafos, fotos em grupo, selfies e hi-touch, momento em que o público poderá ter contato com o artista através de cumprimento de mãos.

O NOIR, gerenciado pela empresa LUK Factory, estreou em abril de 2018 com o single "Gangsta". Somado à música, o grupo ganhou o coração das fãs com seus videos criativos e divertidos publicados no aplicativo “Tik Tok’. Lá, as criações dos próprios integrantes chegam a quase 5 milhões de visualizações.

Depois da passagem pelo Brasil, o grupo segue com a turnê pelo Uruguai, Paraguai e Argentina.

SERVIÇO

Vitória (ES)

Quando: 11 de dezembro de 2019

Onde: HOTEL SHERATON - Av. Saturnino de Brito, 217 - Praia do Canto, Vitória

Valores:

Fansign - R$150

Meet&Greet&Hi-touch (6 fãs por foto) - R$100

Combo Merry Me (fansign + Meet&Greet + Hi-touch) - R$210

Selfie individual - R$40 (por integrante)

Selfie em grupo - R$80

Curitiba (PR)

Quando: 13 de dezembro de 2019

Onde: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135)

Vendas pelo site

Valores:

Fansign - R$150

Meet&Greet&Hi-touch (6 fãs por foto) - R$100

Combo Merry Me (fansign + Meet&Greet + Hi-touch) - R$210

Selfie individual - R$40 (por integrante)

Selfie em grupo - R$80

São Paulo (SP)

Quando: 14 de dezembro de 2019

Onde: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899)

Valores:

Pista Inteira - R$240

Pista Meia - R$120

Camarote Inteira - R$300

Camarote Meia - R$150

Fansign - R$150

Meet&Greet&Hi-touch - R$100

Combo Merry Me (Pista+Fansign) - R$210

Pacote Natalino (Pista + Fansign+Meet+selfie com todos) - R$300

Selfie individual - R$40 (por integrante)

Selfie em grupo - R$80