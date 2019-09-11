Pela 1ª vez no Brasil, grupo de K-pop Noir vem a Vitória em dezembro

Vitória volta a entrar na rota de shows internacionais. A bola da vez é o grupo de K-Pop Noir, que terá um encontro com fãs no dia 11 de dezembro.
O grupo, formado por Yeonkuk, Hoyeon, Yoonsung, Seunghoon, Siheon, Minhyuk, Siha, Daewon e Junyong, chegam ao país com a turnê "NOIR - The Ninth in Latin America 2019". Além de Vitória, o grupo terá encontros em Curitiba e São Paulo, onde realizam um show único.
O local escolhido para o meet and greet, em Vitória, é o Hotel Sheraton, na Praia do Canto. Os ingressos variam entre R$40 e R$210 e estão à venda na web.
Segundo a produtora que trará o grupo ao Brasil, a proposta é promover um encontro inédito e intimista com a plateia, onde os rapazes prometem bastante interação. Os fãs de Vitória receberão sessão de autógrafos, fotos em grupo, selfies e hi-touch, momento em que o público poderá ter contato com o artista através de cumprimento de mãos.
O NOIR, gerenciado pela empresa LUK Factory, estreou em abril de 2018 com o single "Gangsta". Somado à música, o grupo ganhou o coração das fãs com seus videos criativos e divertidos publicados no aplicativo “Tik Tok’. Lá, as criações dos próprios integrantes chegam a quase 5 milhões de visualizações.
Depois da passagem pelo Brasil, o grupo segue com a turnê pelo Uruguai, Paraguai e Argentina.
SERVIÇO
Vitória (ES)
Quando: 11 de dezembro de 2019
Onde: HOTEL SHERATON - Av. Saturnino de Brito, 217 - Praia do Canto, Vitória
Valores:
Fansign - R$150
Meet&Greet&Hi-touch (6 fãs por foto) - R$100
Combo Merry Me (fansign + Meet&Greet + Hi-touch) - R$210
Selfie individual - R$40 (por integrante)
Selfie em grupo - R$80
Curitiba (PR)
Quando: 13 de dezembro de 2019
Onde: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135)
Vendas pelo site
Valores:
Fansign - R$150
Meet&Greet&Hi-touch (6 fãs por foto) - R$100
Combo Merry Me (fansign + Meet&Greet + Hi-touch) - R$210
Selfie individual - R$40 (por integrante)
Selfie em grupo - R$80
São Paulo (SP)
Quando: 14 de dezembro de 2019
Onde: Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2899)
Valores:
Pista Inteira - R$240
Pista Meia - R$120
Camarote Inteira - R$300
Camarote Meia - R$150
Fansign - R$150
Meet&Greet&Hi-touch - R$100
Combo Merry Me (Pista+Fansign) - R$210
Pacote Natalino (Pista + Fansign+Meet+selfie com todos) - R$300
Selfie individual - R$40 (por integrante)
Selfie em grupo - R$80
Classificação: Entrada permitida para maiores de 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados ou mediante apresentação de autorização de entrada assinada pelos pais. É obrigatório apresentação do documento de identidade