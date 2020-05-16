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Ingrid Guimarães: 'O vibrador é um ótimo companheiro da quarentena'

Atriz e comediante conversou com o 'Divirta-se' para falar sobre sua rotina durante o isolamento social e também do lançamento da nova temporada de 'Além da Conta #Confinados', no GNT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2020 às 14:00

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 14:00

Ingrid Guimarães fala sobre o lançamento de seu novo programa, "Além da Conta #Confinados" Crédito: GNT/Divulgação
(Boa) atriz e (ótima) comediante, Ingrid Guimarães não perde o bom humor e o otimismo nem durante o período de quarentena e isolamento social, necessários para conter o avanço da pandeia do novo coronavírus. Em bate-papo online na última terça (13), para falar sobre o lançamento da nova temporada de "Além da Conta #Confinados", exibido as terças-feiras, às 23h30, no GNT, Ingrid não se fez de rogada ao dar opções para manter a serenidade durante o confinamento.
"São várias dicas. Entre livros, séries e filmes, também acho o vibrador um companheiro muito válido nesse período de isolamento, principalmente para os solteiros. É ótimo para se conhecer, se tocar e dar uma relaxada", brinca a atriz.

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Lógico que a dica saliente, se assim podemos dizer, não veio de graça. Ingrid estava falando do sucesso da série "De Pernas para o Ar", que já rendeu três continuações nos cinemas e, segundo a comediante, é um dos filmes mais vistos nas plataformas de streaming durante a quarentena . 
Nos longas, Guimarães vivia uma dona de sex shop que ficou famosa por vender brinquedinhos eróticos para apimentar a relação sexual. "Fico fascinada como as pessoas estão me marcando nas redes sociais, dizendo que estão vendo o filme. Elas afirmam que seu bom humor está ajudando a fugir da depressão, muito comum na época difícil que estamos vivendo", acentua. 

INTERATIVIDADE

Inicialmente, "Além da Conta", sua atração na GNT, teria temporada gravada na China e nos Estados Unidos. O avanço da pandemia fez com que os planos fossem adiados. A atração acabou sendo gravada no apartamento da atriz, no Rio de Janeiro
"Percebemos que o programa tinha tudo a ver com o momento atual e, assim, chegamos a esse formato. Foi uma verdadeira guerrilha", exagera, informando que os diretores moram em Nova Iorque. "Foi tudo produzido remotamente. Até Clara, a minha filha, ajudou nas filmagens. Fora a preocupação excessiva com a limpeza. Sou meio obcecada com isso (risos)", brinca,  novamente, desta vez dando mais detalhes sobre a produção.
Ingrid contou com a ajuda da filha Clara na produção de "Além da Conta" Crédito: GNT/Divulgação
"A ideia é conversar com famosos e anônimos para investigar os excessos de comportamento em tempos de isolamento social, especialmente com o uso da tecnologia. Se antes passávamos horas na internet, imagina agora?", questiona.  Entre os famosos que estarão presentes nos cinco episódios da temporada, estão Anitta, Fábio Porchat, Antonio Fagundes, Babu Santana, Giovanna Antonelli, Larissa Manoela e Paulo Gustavo. 
"Não descartamos gravar outra temporada no exterior. Só estamos esperando a quarentena passar", confessa, revelando que conta com vários trabalhos que precisaram ser interrompidos, incluindo a possível volta da peça "Cócegas", que, em 2021, completa duas décadas de sucesso nos palcos. 
"Também gravaria um filme com a Tatá Werneck em setembro. O projeto vai ter que ser reestruturado. Acredito que a indústria cultural vai mudar na fase pós-pandemia. Teremos menos dinheiro e menos apoio de patrocínios. Já estamos enfrentando problemas com as leis de incentivo cultural há algum tempo. Precisamos nos adaptar a projetos menores, até como uma forma de sobrevivência", acredita.
Ingrid Guimarães, atriz Crédito: GNT/Divulgação
Sobre a polêmica gestão de Regina Duarte à frente da Secretaria de Cultura do Governo Federal, Ingrid Guimarães preferiu não se manifestar, mesmo afirmando ser contrária às políticas culturais defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro.
"Sou muito amiga da Gabriela Duarte (filha de Regina) e não acho válido entrar em conflito ou expressar qualquer opinião sobre o assunto", desconversa, enumerando, em tom mais leve, as ações que coloca em prática para fugir do tédio durante a quarentena.
"Leio muito e tento fazer vários exercícios físicos. O personal trainer está lá, do outro lado da linha, mas tento não ficar encarando o telefone", pisca o olho, revelando, ainda, que a música é uma grande terapia. "Ouço para tudo. Até para limpar a casa. Também adoro ver séries ao lado da minha filha. 'Maratonamos' muita coisa boa juntas", complementa, com ares de mãe coruja. 

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