Ilha Record, de Sabrina Sato, reúne ex-participantes do BBB e A Fazenda

Sabrina Sato vai comandar reality show A Ilha na Record Crédito: Edu Moraes/Record

A Record divulgou nesta terça-feira (1°) a lista com os participantes do reality Ilha Record sob o comando de Sabrina Sato, 40. O programa vai reunir 13 participantes, inclusive alguns de reality shows conhecido do público, como Big Brother Brasil (Globo) e de A Fazenda (Record).

O reality tem um formato original da emissora paulistana que vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro. A estreia da primeira temporada está prevista para julho.

Em março, a emissora confirmou o nome de Sabrina à frente da atração. Na emissora, Sabrina já comandou o Game dos Clones e o Made In Japão, além do Programa da Sabrina, que foi ao ar entre 2014 e 2019. A apresentadora também esteve à frente do Domingo Show em 2020.

Segundo o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios. A emissora antecipa ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos da disputa.

O Ilha Record se junta a programas outros programas do gênero na emissora, como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo. Os reality shows têm recebido grande atenção dos canais de TV neste ano de pandemia por terem produções mais simples que as de novelas, por exemplo.

Conheça os participantes da Ilha Record:

Antonela (EX-BBB)

Idade: 38 anos



38 anos Profissão: Modelo e empresária



Modelo e empresária Nasceu em La Plata, Buenos Aires (Argentina), mora em São Paulo (SP)





em La Plata, Buenos Aires (Argentina), mora em São Paulo (SP) Any Borges



Idade: 26 anos



26 anos Profissão: DJ e empresária



DJ e empresária Nasceu em Brasília (DF), mora no Rio de Janeiro (RJ)





em Brasília (DF), mora no Rio de Janeiro (RJ) Claudinho Matos



Idade: 28 anos



28 anos Profissão: Empresário e administrador



Empresário e administrador Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)



Dinei (Ex-Fazenda)

Idade: 50 anos



50 anos Profissão: Ex-atleta



Ex-atleta Nasceu e mora em São Paulo (SP)





e mora em São Paulo (SP) Laura Keller (Ex-Power Couple)



Idade: 34 anos



34 anos Profissão: Influencer e DJ



Influencer e DJ Nasceu em Porto Alegre (RS), mora no Rio de Janeiro (RJ)





em Porto Alegre (RS), mora no Rio de Janeiro (RJ) Lucas Selfie (Ex-Fazenda)



Idade: 26 anos



26 anos Profissão: Empresário e apresentador



Empresário e apresentador Nasceu e mora em São Paulo (SP)



MC Negão da BL

Idade: 23 anos



23 anos Profissão: Cantor e youtuber



Cantor e youtuber Nasceu em Magé (RJ), mora no Rio de Janeiro (RJ)





em Magé (RJ), mora no Rio de Janeiro (RJ) Mirella Gêmea Lacração



Idade: 21 anos



21 anos Profissão: Artista e influencer



Artista e influencer Nasceu em Jaboatão dos Guararapes (PE), mora em São Bernardo do Campo (SP)





em Jaboatão dos Guararapes (PE), mora em São Bernardo do Campo (SP) Nadja Pessoa (Ex-Fazenda e Power Couple)



Idade: 31 anos



31 anos Profissão: Atriz e influencer



Atriz e influencer Nasceu e mora em Recife (PE)

