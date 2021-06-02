Ilha Record, de Sabrina Sato, reúne ex-participantes do BBB e A Fazenda

A Record divulgou nesta terça-feira (1°) a lista com os participantes do reality Ilha Record sob o comando de Sabrina Sato, 40. O programa vai reunir 13 participantes, inclusive alguns de reality shows conhecido do público, como Big Brother Brasil (Globo) e de A Fazenda (Record).
O reality tem um formato original da emissora paulistana que vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro. A estreia da primeira temporada está prevista para julho.
Em março, a emissora confirmou o nome de Sabrina à frente da atração. Na emissora, Sabrina já comandou o Game dos Clones e o Made In Japão, além do Programa da Sabrina, que foi ao ar entre 2014 e 2019. A apresentadora também esteve à frente do Domingo Show em 2020.
Segundo o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios. A emissora antecipa ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos da disputa.
O Ilha Record se junta a programas outros programas do gênero na emissora, como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo. Os reality shows têm recebido grande atenção dos canais de TV neste ano de pandemia por terem produções mais simples que as de novelas, por exemplo.
Conheça os participantes da Ilha Record:
- Antonela (EX-BBB)
- Idade: 38 anos
- Profissão: Modelo e empresária
- Nasceu em La Plata, Buenos Aires (Argentina), mora em São Paulo (SP)
- Any Borges
- Idade: 26 anos
- Profissão: DJ e empresária
- Nasceu em Brasília (DF), mora no Rio de Janeiro (RJ)
- Claudinho Matos
- Idade: 28 anos
- Profissão: Empresário e administrador
- Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)
- Dinei (Ex-Fazenda)
- Idade: 50 anos
- Profissão: Ex-atleta
- Nasceu e mora em São Paulo (SP)
- Laura Keller (Ex-Power Couple)
- Idade: 34 anos
- Profissão: Influencer e DJ
- Nasceu em Porto Alegre (RS), mora no Rio de Janeiro (RJ)
- Lucas Selfie (Ex-Fazenda)
- Idade: 26 anos
- Profissão: Empresário e apresentador
- Nasceu e mora em São Paulo (SP)
- MC Negão da BL
- Idade: 23 anos
- Profissão: Cantor e youtuber
- Nasceu em Magé (RJ), mora no Rio de Janeiro (RJ)
- Mirella Gêmea Lacração
- Idade: 21 anos
- Profissão: Artista e influencer
- Nasceu em Jaboatão dos Guararapes (PE), mora em São Bernardo do Campo (SP)
- Nadja Pessoa (Ex-Fazenda e Power Couple)
- Idade: 31 anos
- Profissão: Atriz e influencer
- Nasceu e mora em Recife (PE)
- Nanah
- Idade: 34 anos
- Profissão: Cantora e digital influencer
- Nasceu e mora em São Paulo (SP)
- Pyong Lee (Ex-BBB)
- Idade: 28 anos
- Profissão: Empreendedor e artista
- Nasceu em São Paulo (SP), mora em Santana do Parnaíba (SP)
- Thomaz Costa
- Idade: 20 anos
- Profissão: Ator e influencer
- Nasceu e mora em São Paulo (SP)
- Valesca Popozuda (Ex-Fazenda)
- Idade: 42 anos
- Profissão: Cantora
- Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)