Idade de Jennifer Lopez é tema do Super Bowl mais buscado no Brasil

A atriz e cantora Jennifer Lopez no show de intervalo do Super Bowl 2020 Crédito: Reprodução/Instagram @jlo

De acordo com um levantamento do Google, o termo relacionado à competição que foi mais procurado no Brasil foi "Jennifer Lopez idade" , com alta de 1500% entre o dia do festival e a tarde de segunda-feira, 3.

No mesmo período, o interesse de busca por J.Lo saltou 1050%, enquanto o de Shakira aumentou em 850%.

As principais perguntas feitas por brasileiros ao Google nesse espaço de tempo foram:

- De onde é Jennifer Lopez?

- Qual a idade da Jennifer Lopez?

- Jlo é latina?

- Qual a idade da Shakira?

- A que horas é o show da Shakira no Super Bowl?

- De onde é a Shakira?

As duas cantoras fizeram os 65 mil presentes ficarem em pé no Super Bowl 2020, cantando sucessos como On The Floor e Waka Waka, que marcou a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Shakira chegou a se jogar nos braços do público.

As artistas interpretaram seus sucessos primeiro separadamente e, depois, juntas, em 13 minutos de apresentação.