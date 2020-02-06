Ícone de Hollywood, Kirk Douglas morre aos 103 anos

Três vezes indicado ao Oscar, Kirk Douglas morreu nesta quarta-feira (5) Crédito: Reprodução

O ator e diretor norte-americano Kirk Douglas morreu nesta quarta-feira (5), aos 103 anos de idade. Astro do clássico "Spartacus", do cineasta Stanley Kubrick, ele enfrentava problemas de saúde desde 1996, quando sofreu um acidente vascular cerebral.

O anúncio foi feito por seu filho, o também ator Michael Douglas, em comunicado publicado pela revista People. "É com tremenda tristeza que, meus irmãos, anuncio que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos", escreveu. "Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da idade de ouro dos filmes que viveu seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que ele acreditava estabeleceu um padrão que todos nós temos que buscar", completou.

Kirk Douglas era uma lenda de Hollywood. Indicado ao Oscar três vezes  por "O Invencível" (1949), "Assim Estava Escrito" (1952) e "Sede de Viver" (1956), em que interpretou o pintor Van Gogh , só foi receber o prêmio em cerimônia honorária, pelo conjunto da obra, em 1996.

Nascido em 1916, filho de imigrantes russos analfabetos, atuou em mais de 80 filmes. Entre os destaques da longa carreira estão "A Montanha dos Sete Abutres" (1951), de Billy Wilder; "20 Mil Léguas Submarinas" (1954), de Richard Fleischer e "Glória Feita de Sangue" (1957), de Stanley Kubrick. Também trabalhou como diretor e produtor, incluindo "Spartacus", que também estrelou.

Nas redes sociais, a morte de Kirk Douglas suscitou uma série de homenagens de fãs, famosos ou anônimos. "O malandro inspirador. 103 anos nesta Terra. Isso parece muito bom! Foi ótimo passar meu tempo com você, cara", tuitou o ator Danny DeVito. "De coração partido. Kirk Douglas era um amigo e uma lenda absoluta de uma estrela e humano. Ele ficava melhor a cada dia. Me sinto honrado por tê-lo conhecido. Meu amor à sua família. Precisávamos de um verdadeiro Spartacus", registou o também ator Jason Alexander, na mesma rede social.

CONFIRA FOTOS DE KIRK DOUGLAS

Kirk Douglas como o gladiador de "Spartacus" (1960) Crédito: Divulgação

Kirk Douglas e Lana Turner em "Assim Estava Escrito" (1952) Crédito: Divulgação

Kirk Douglas em cenas do filme "Êxito Fugaz" (1950) Crédito: Divulgação

Kirk Douglas no longa "Acontece nas Melhores Famílias" (2003) Crédito: Divulgação

Kirk Douglas em 'Sede de Viver' (1956), no papel de Vincent Van Gogh Crédito: Divulgação