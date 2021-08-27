Ícaro Silva responde crítica de Agnaldo Silva a Beyoncé

Ícaro Silva Crédito: Divulgação

Ícaro Silva, 34, ator de "Pega-Pega" e "Verão 90", rebateu o posicionamento polêmico do autor de novelas Aguinaldo Silva à cantora Beyoncé, que disse que ela pertence a uma "elite branca". Silva se junta aos atores Jéssica Ellen e Rafael Zulu, que ficaram revoltados com a afirmação.

"Beyoncé se torna a quarta pessoa da história e a primeira mulher negra a usar o Diamante Tiffany": pois é, mas para mim, justiça social só quando qualquer mulher, independente da raça, idade, religião ou fama puder usá-lo. Isso acontecerá algum dia? O que vocês acham? — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) August 23, 2021

Joelly tem 37 anos, é negra, diarista, mãe de três filhos e nenhum pai para ajudar a criá-los. Fico aqui a imaginar o que lhe passa pela cabeça quando ela lê notícias como essa sobre o colar milionário de Beyoncé. Gente, vamos cair um pouco na real, tá legal? — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) August 24, 2021

Isso mesmo. Da elite branca. — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) August 24, 2021

Silva publicou no Instagram fotos de Beyoncé com o marido e dele com a mãe. Na legenda, ele contou a história da mãe negra e faxineira, que criou dois filhos na favela.

"Não nos conhecemos e é provável que isso nunca aconteça, dado que já sou muito grande para os papéis medíocres reservados aos pretos em suas obras, mas me sinto no dever de te apresentar Jô do Espírito Santo [a mãe]", escreveu Ícaro.

O ator falou que graças a educação antirracista da mãe aprendeu que haveria brancos com língua ferina e seus privilégios que tentariam diminuir a conquista de negros.

"Não sabe nada de Jô, nem de Beyoncé. É visível que não. Seu olhar viciado sobre a sociedade brasileira, expresso em novelas ainda hoje tão embranquecidas, não contempla nossa história, tampouco nosso tamanho".

Silva ressaltou que quer ver Beyoncé carregada de diamantes e coberta a cabeça aos pés das pedras mais preciosas já roubadas do continente africano pelos europeus.

"Quero ter que usar óculos escuros para ver Beyoncé, quero que 'Beyoncé' seja sinônimo de diamante de 30 milhões de dólares. E o dobro eu desejo para toda e qualquer mulher preta neste planeta!".

Antes de Silva, a atriz Jéssica Ellen já havia questionado Agnaldo Silva sobre as novelas dele não terem protagonistas negros e nunca ajudarem na autoestima da população preta.

"Aguinaldo, vamos falar de Brasil? Quando em suas novelas seus protagonistas tiveram a pele como a minha? Quando em suas novelas a cultura preta brasileira foi abordada para ajudar na autoestima da população preta?", disse Ellen em uma postagem.

Ela continuou. "Quando eu olho a imagem da Beyoncé poderosa e milionária, penso na potência que nós negros somos e o quanto ela inspira milhares de pessoas pretas no mundo todo. Em pleno 2021, a lista de protagonistas pretas na TV brasileira não chega nem a cinco nomes", escreveu.