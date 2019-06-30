Huck e Angélica fazem missa em agradecimento à recuperação do filho

Angélica e Luciano Huck Crédito: Reprodução/Instagram

O casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck realizam, neste domingo (30), uma missa em agradecimento à recuperação do filho, Benício. A cerimônia acontece na própria residência do casal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O garoto de 11 anos foi internado no sábado (22) após sofrer um acidente durante um passeio de lancha com a família em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, ele praticava wakeboard -esporte em que fica sobre uma prancha e é puxado pela lancha-- quando desequilibrou-se e chocou a cabeça na prancha.

Com o choque na prancha, Benício teve um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, o que fez os médicos optarem por uma craniotomia (abertura cirúrgica do crânio). Na terça (25), Benicio recebeu alta dos médicos e foi para casa. Os apresentadores têm mais dois filhos, Joaquim, 14, e Eva, 6.

Entre os convidados estão as atrizes Ingrid Guimarães e Suzana Pires, o ator Rafael Zulu, a modelo Daniela Sarayba, a cantora Preta Gil e Juliana Silveira com o marido, o empresário João Vergara. A maioria dos convidados está usando ao menos uma peça em branco.

AGRADECIMENTOS

Depois de uma semana do acidente do filho Benício, 11, que sofreu um afundamento de crânio, Luciano Huck começou o Caldeirão do Huck deste sábado (29) agradecendo o carinho das pessoas e descrevendo os momentos difíceis pelos quais ele, Angélica e toda a família passaram.

"Passei a semana inteira pensando em como seria o programa deste sábado e cá estamos para mais uma edição do Caldeirão, mas eu não podia abrir de outro jeito esse programa. O Luciano que você vê na televisão a tanto tempo é o mesmo fora dela. Essa semana acho que a gente viveu a mais difícil, mais intensa, mais assustadora de toda a minha vida e da minha mulher com certeza."

Huck também lembrou o carinho que recebeu das pessoas, por meio de mensagens e orações. "E eu queria agradecer. Primeiro a Deus pela bênção, pelo livramento, pela esperança, por nos dar fé. Queria agradecer a todos que nos escreveram, que oraram por nós, as preces, os pensamentos positivos, o carinho que a gente recebeu em todos os lugares que a gente foi como pai e como mãe. Tenha a certeza de que cada um desses gestos aqueceu o nosso coração, acalmou a alma, nos deu esperança."

Durante a semana, o apresentador chegou a publicar nas redes sociais uma imagem da tomografia computadorizada do filho, Benício, alertar as pessoas sobre a necessidade do uso de capacetes durante algumas práticas esportivas. Neste sábado (29), Huck afirmou que viveu o caos de ver o filho em uma situação que jamais imaginou.

"Depois do caos que a gente viveu. De ver o filho em uma situação que jamais gostaria de ver um filho. Acho que é uma sensação desesperadora, e você ter uma chuva de boas notícias na sequência, que te enche de esperança e que acalma. Vê que tendo fé e acreditando nas coisas, as coisas podem se transformar", disse o apresentador, visivelmente emocionado.

Por fim, Huck agradeceu novamente pelo carinho e pelo atendimento prestado pelos médicos que atenderam e todo o suporte a seu filho. "Obrigado a todos por pensarem de um jeito tão positivo na gente. Em meu nome, em nome da Angélica e em nome da minha família, eu agradeço. Agradeço aos médicos e a todos que nos ajudaram muito nessa semana."

"Queria celebrar a vida hoje. O show tem que continuar, e esse é um programa que celebra a vida, que celebra as boas histórias, as pessoas e o lado bom da vida. Muito obrigado, mais uma vez, do fundo do meu coração", completou antes de dar início ao Caldeirão.