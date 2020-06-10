Homem que invadiu a TV Globo seria capixaba

Repórter da Globo foi abordada por homem armado com faca na sede da emissora Crédito: Reprodução

Espírito Santo. De acordo com o portal UOL, funcionários, que não quiseram se identificar, afirmaram que o capixaba de 20 anos, que não teve o nome revelado, seria um fã de Renata Vasconcellos. Enquanto a polícia do Rio de Janeiro não revela mais informações sobre o homem que invadiu o estúdio da Rede Globo, no Rio de Janeiro, e fez a repórter Marina Araújo de refém , nesta quarta-feira (10), especula-se nos corredores da emissora carioca que a rapaz seria morador do. De acordo com o, funcionários, que não quiseram se identificar, afirmaram que o capixaba de 20 anos, que não teve o nome revelado, seria um fã de Renata Vasconcellos.

Como hoje a apresentadora do "Jornal Nacional" completa 48 anos, ele desejava prestar uma homenagem à jornalista. Veja abaixo o vídeo do atentado.

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Ainda de acordo com os funcionários, o homem, portando uma faca e usando máscara, teria feito a repórter de refém logo na entrada da emissora, por isso, os seguranças não reagiram, por medo que ele tivesse uma arma de fogo.

Em nota oficial, a Rede Globo negou que a invasão e o sequestro tenham conotação política, como começou a circular nas redes sociais. Mesmo assim, de acordo com o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, o homem teria entrado na sede da emissora gritando Globo Lixo.

A ação durou cerca de 30 minutos. Comenta-se que o invasor soltou Marina Araújo somente após ver Renata Vasconcellos. Ainda de acordo com Leo Dias, o rapaz decidiu entregar a faca somente após o pedido de Renata.

Marina Araújo já circulou por diversas editorias na emissora carioca, chegando a apresentar a série "Rio+20" dentro do "Bem Estar", exibido aos sábados.

A repórter também esteve na cobertura do Carnaval em 2014 e da Copa do Mundo do mesmo ano, acompanhando manifestações no Rio de Janeiro.

A repórter Marina Araújo em foto de cobertura de futebol. Ela foi atacada por um rapaz nos estúdios da Rede Globo nesta quarta (10) Crédito: Reprodução/Instagram

NOTA OFICIAL DA REDE GLOBO

"Na tarde desta quarta-feira, um homem invadiu a sede da TV Globo, no Jardim Botânico, portando uma faca. Ele fez a repórter Marina Araújo refém. A segurança da Globo rapidamente agiu, isolou o local e chamou a PM. O comandante do 23° batalhão da corporação, coronel Heitor Henrique Pereira, compareceu à emissora e conduziu a negociação.

O homem, que ameaçava a jornalista, liberou a repórter após alguns minutos. Marina e todos os funcionários que estavam no local não se feriram e passam bem. A Globo repudia com veemência todo tipo de violência. Foi obra de alguém com distúrbios mentais, sem nenhuma conotação política. Um homem que exigia ver a jornalista Renata Vasconcellos.

Seguindo instruções do comandante Heitor, Renata compareceu ao local onde estava Marina e o invasor. Tão logo ele a viu, largou a faca e libertou Marina. Foi preso imediatamente. A TV Globo agradece à PM, ao coronel Heitor e a todos os policiais, cuja condução foi exemplar.