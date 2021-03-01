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Harry diz que temia ver história da mãe, a princesa Diana, se repetindo com Meghan

'Nem consigo imaginar o que ela sentiu', afirma ele, em teaser de entrevista com Oprah; veja

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:22
Harry e Meghan Markle são entrevistados por Oprah
Harry e Meghan Markle são entrevistados por Oprah - Reprodução Crédito: Reprodução
Em prévias da entrevista que Oprah Winfrey fez com o casal Harry e Meghan Markle, o príncipe sinaliza que temia que a mulher tivesse destino semelhante ao da sua mãe, a princesa Diana. "Meu maior medo era que a história se repetisse", afirma ele.
Teasers da conversa, que vai ao ar na íntegra apenas no dia 7 de março, foram divulgado neste domingo (28). Em outro trecho liberado, Harry diz estar "aliviado" por poder falar com a apresentadora estando ao lado da mulher. "Nem consigo imaginar o que a minha mãe sentiu ao ter que fazer isso sozinha", diz.
Em outro trecho, Oprah pergunta à duquesa de Sussex, que está grávida do seu segundo filho: "Você ficou em silêncio ou foi silenciada?". Também afirma para Meghan: "Quando você diz 'quase impossível de sobreviver', faz parecer que houve uma gota d'água."
Oprah diz ainda que nenhum assunto foi proibido durante a conversa. Como divulgado nas prévias, a apresentadora entrevistou cada um individualmente, e também juntos.

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