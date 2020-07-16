Gretchen surpreende com novo visual: 'Inspirei na Cleo'

Gretchen está esbanjando boa forma nas redes sociais aos 61 anos de idade. A Rainha do Rebolado, na noite desta quarta (15), ainda surgiu na web para exibir o resultado de uma pequena transformação que a noiva de Esdras de Souza decidiu fazer.
Com mechas tingidas de tom loiro, a mãe de Thammy Miranda escreveu: "Eu estou um pouquinho loira, só para matar a vontade. Mas sabem em que eu me inspirei? Na Cleo. Eu adoro ela! Eu vi aquelas 'mechinhas' e eu falei que queria umas coisas iguais a ela".
A novidade chegou até a própria Cleo Pires, que repostou vídeo em seu próprio Instagram e escreveu: "Rainha! Ficou linda".