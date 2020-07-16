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Ficou linda!

Gretchen surpreende com novo visual: 'Inspirei na Cleo'

Rainha do Rebolado contou a novidade que fez no cabelo nas redes sociais e recebeu elogio até da própria Cleo Pires
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 09:10

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 09:10

A dançarina Gretchen
A dançarina Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @megahairmagalycastro
Gretchen está esbanjando boa forma nas redes sociais aos 61 anos de idade. A Rainha do Rebolado, na noite desta quarta (15), ainda surgiu na web para exibir o resultado de uma pequena transformação que a noiva de Esdras de Souza decidiu fazer.
Com mechas tingidas de tom loiro, a mãe de Thammy Miranda escreveu: "Eu estou um pouquinho loira, só para matar a vontade. Mas sabem em que eu me inspirei? Na Cleo. Eu adoro ela! Eu vi aquelas 'mechinhas' e eu falei que queria umas coisas iguais a ela".

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A novidade chegou até a própria Cleo Pires, que repostou vídeo em seu próprio Instagram e escreveu: "Rainha! Ficou linda". 

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