Gretchen diz que Mel Lisboa não precisou de dicas para interpretá-la

(FOLHAPRESS) - Gretchen, 60, está animada para ver sua história eternizada no cinema brasileiro. Dirigido por Antonia Fontenelle, a cinebiografia deve ser lançada em 2020, e traz Mel Lisboa como intérprete da rainha do bumbum.
Confiante no trabalho da atriz, Gretchen afirma que não precisou dar dicas a Lisboa para interpretá-la. "Não precisa disso, ela é profissional o suficiente", disse a cantora, sem dar mais spoilers do filme. "A Antônia não conta nada, nem para mim."
O pai de Thammy Miranda, o delegado Silva Neto, será vivido pelo ator Henri Castelli. Nivea Maria e Tonico Pereira também estão no elenco. Este é o primeiro filme dirigido por Fontenelle, que contou ter recebido o convite da própria Gretchen.
A cantora foi uma das convidadas para participar do Teleton, evento realizado pelo SBT em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), na noite desta sexta-feira (25). A meta deste ano, segundo a emissora, é arrecadar R$ 30 milhões -em 2018, o valor amealhado foi de R$ 31,9 milhões.
Durante sua participação no programa, Gretchen falou sobre a chegada do primeiro neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, que deve nascer no início de 2020. Thammy e Andressa anunciaram a gravidez de Bento em junho, após passarem por um processo de inseminação artificial nos Estados Unidos. Segundo explicou antes mesmo da gravidez, o casal deve voltar àquele país para o parto, por questão de segurança, não pela cidadania, que será um bônus.
A futura vovó não esconde a ansiedade. "Vai chegar em janeiro. O importante é que vai ser Bento", brincou a cantora com o nome do neto. O quarto da criança é todo feito em tons de azul, tem coroas e ursinhos espalhados pelas paredes e almofadas.
Mesmo com tantas novidades, Gretchen afirma que continua morando na Europa e avisou que não deve voltar tão cedo ao Brasil. Pela primeira vez no Teleton, ela diz, no entanto, que gostaria de participar do evento beneficente nos próximos anos.
"É uma alegria imensa participar de eventos como esse. Podem me chamar todos os anos que eu virei com certeza. A partir do momento que se trata de fazer coisas boas, de fazer com que o outro se sinta bem, podem contar comigo", conclui.