Gretchen diz que Mel Lisboa não precisou de dicas para interpretá-la

A artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

(FOLHAPRESS) - Gretchen , 60, está animada para ver sua história eternizada no cinema brasileiro. Dirigido por Antonia Fontenelle, a cinebiografia deve ser lançada em 2020, e traz Mel Lisboa como intérprete da rainha do bumbum.

Confiante no trabalho da atriz, Gretchen afirma que não precisou dar dicas a Lisboa para interpretá-la. "Não precisa disso, ela é profissional o suficiente", disse a cantora, sem dar mais spoilers do filme. "A Antônia não conta nada, nem para mim."

O pai de Thammy Miranda, o delegado Silva Neto, será vivido pelo ator Henri Castelli. Nivea Maria e Tonico Pereira também estão no elenco. Este é o primeiro filme dirigido por Fontenelle , que contou ter recebido o convite da própria Gretchen.

A cantora foi uma das convidadas para participar do Teleton, evento realizado pelo SBT em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), na noite desta sexta-feira (25). A meta deste ano, segundo a emissora, é arrecadar R$ 30 milhões -em 2018, o valor amealhado foi de R$ 31,9 milhões.

Durante sua participação no programa, Gretchen falou sobre a chegada do primeiro neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, que deve nascer no início de 2020. Thammy e Andressa anunciaram a gravidez de Bento em junho, após passarem por um processo de inseminação artificial nos Estados Unidos. Segundo explicou antes mesmo da gravidez, o casal deve voltar àquele país para o parto, por questão de segurança, não pela cidadania, que será um bônus.

A futura vovó não esconde a ansiedade. "Vai chegar em janeiro. O importante é que vai ser Bento", brincou a cantora com o nome do neto. O quarto da criança é todo feito em tons de azul, tem coroas e ursinhos espalhados pelas paredes e almofadas.

Mesmo com tantas novidades, Gretchen afirma que continua morando na Europa e avisou que não deve voltar tão cedo ao Brasil. Pela primeira vez no Teleton, ela diz, no entanto, que gostaria de participar do evento beneficente nos próximos anos.