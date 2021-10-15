Grazi Massafera estaria vivendo romance com diretor de cinema, especulam fãs

Grazi Massafera e Alexandre Machafer pode estar vivendo romance. Crédito: Reprodução/Instagram

Parece que a fila andou mesmo para Grazi Massafera. Ao que tudo indica, a atriz está vivendo um romance com o diretor de cinema Alexandre Machafer, de 39 anos.

Recentemente, os pombinhos estão demonstrando uma discreta interação - com troca de likes - nas redes sociais, o que despertou a atenção dos fãs da atriz. Vale ressaltar que a atriz segue o diretor em sua conta privada do Instagram, aberta apenas para amigos e familiares.

Atentos a tudo, os fãs da atriz já estão até interagindo nas postagens de Machafer. "Trate bem de Grazi, pois ela merece muito", comentou uma seguidora.