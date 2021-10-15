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Grazi Massafera estaria vivendo romance com diretor de cinema, especulam fãs

Atriz e diretor estão trocando curtidas nas redes sociais, fãs acreditam em romance

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 11:25
Grazi Massafera e Alexandre Machafer pode estar vivendo romance.
Grazi Massafera e Alexandre Machafer pode estar vivendo romance. Crédito: Reprodução/Instagram
Parece que a fila andou mesmo para Grazi Massafera. Ao que tudo indica, a atriz está vivendo um romance com o diretor de cinema Alexandre Machafer, de 39 anos. 
Recentemente, os pombinhos estão demonstrando uma discreta interação - com troca de likes - nas redes sociais, o que despertou a atenção dos fãs da atriz. Vale ressaltar que a atriz segue o diretor em sua conta privada do Instagram, aberta apenas para amigos e familiares. 
Atentos a tudo, os fãs da atriz já estão até interagindo nas postagens de Machafer. "Trate bem de Grazi, pois ela merece muito", comentou uma seguidora.
Em outro comentário uma seguidora indagou o diretor sobre o novo relacionamento. Sem resposta direta, Alexandre curtiu a pergunta. Machafer está solteiro após terminar um namoro de quase dois anos com a atriz e diretora, Louise Clós.

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