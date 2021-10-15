Grazi Massafera estaria vivendo romance com diretor de cinema, especulam fãs

Parece que a fila andou mesmo para Grazi Massafera. Ao que tudo indica, a atriz está vivendo um romance com o diretor de cinema Alexandre Machafer, de 39 anos.
Recentemente, os pombinhos estão demonstrando uma discreta interação - com troca de likes - nas redes sociais, o que despertou a atenção dos fãs da atriz. Vale ressaltar que a atriz segue o diretor em sua conta privada do Instagram, aberta apenas para amigos e familiares.
Atentos a tudo, os fãs da atriz já estão até interagindo nas postagens de Machafer. "Trate bem de Grazi, pois ela merece muito", comentou uma seguidora.
Em outro comentário uma seguidora indagou o diretor sobre o novo relacionamento. Sem resposta direta, Alexandre curtiu a pergunta. Machafer está solteiro após terminar um namoro de quase dois anos com a atriz e diretora, Louise Clós.