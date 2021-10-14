Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A Fazenda

Aline, Gui e Victor disputam roça em A Fazenda 13

Dayane Mello conseguiu se livrar da berlinda e se tornou fazendeira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2021 às 14:11

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:11

Aline Mineiro, Gui Araujo e Victor Pecoraro estão na roça
Aline Mineiro, Gui Araujo e Victor Pecoraro estão na roça Crédito: Reprodução
Aline Mineiro, Gui Araujo e Victor Pecoraro disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record) nesta semana. Um dos três será o quarto eliminado do programa e deixa a competição na quinta-feira (14).
Com sete votos, Aline foi a mais votada pelos colegas para a roça da semana e ocupou o segundo banquinho. Com isso, ela ganhou o direito de puxar um dos participantes da baia (exceto Dynho Alves, que estava imune). Ela optou por Victor.
Já Gui foi indicado à roça pelo fazendeiro Rico Melquiades. Por decisão de Dayane, que sobrou no jogo de "resta um", ele não teve direito de participar da prova do fazendeiro.
Já Dayane conseguiu se livrar da berlinda. Ela venceu a prova do fazendeiro, se tornando fazendeira da semana.

PROVA DO FAZENDEIRO

A prova que sagrou o novo fazendeiro do programa teve duas fases. Na primeira, os participantes precisavam achar cubos em uma piscina de bolinhas. Cada cubo representava um produto que aparecia em um gabarito. Eram seis produtos ao todo para cada participante.
Aline foi a primeira a preencher seu gabarito, seguida por Dayane e, depois, por Victor. A ordem era importante para começar a segunda fase com melhor pontuação (100 pontos para o primeiro colocado, 75 para o segundo e 50 para o terceiro).
Além disso, isso também definia a ordem em que os participantes disputariam a segunda etapa. Nessa fase, eles tinham que puxar alavancas que desvendavam faziam aparecer em uma parede pontuações diferentes.
A cada rodada, o participante tinha que puxar uma alavanca para si e outra para presentear um colega. Foram três rodadas ao todo.
Dayane foi a que somou mais pontos (7.775), seguida por Aline (6.050 pontos). Victor ficou em último lugar, com 2.700 pontos. Com isso, ela se tornou a fazendeira da semana.

Veja Também

Gui Araujo está na roça em A Fazenda e pode ser o 4º eliminado do programa

A Fazenda 13: Day expõe relacionamento de Bil e dispara: 'Podre como pessoa'

A Fazenda: surto de Rico, briga com a casa e leite na cabeça após eliminação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos A Fazenda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados