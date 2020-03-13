Grazi Massafera é confirmada na 2ª temporada de 'Verdades Secretas'

A atriz Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram @massafera

Grazi Massafera, 37, estará na segunda produção da série "Verdades Secretas" (Globo). A informação confirmada nesta sexta-feira (13) pela colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut é uma boa notícia para os fãs da obra de Walcyr Carrasco.

A atriz interpretou a modelo Larissa na primeira temporada da série, exibida em 2015, e acabou sendo indicada ao prêmio de Melhor Atriz do Emmy Internacional 2016 pelo papel. Modelo veterana, Larissa se envolveu com o crack e foi parar nas ruas.

No final da série, a personagem de Massafera conseguiu largar o vício e deixar a Cracolândia para retomar a sua vida, agora após as marcas deixadas pela dependência química.

Além de Grazi Massafera, os atores Reinaldo Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz também foram confirmados para "Verdade Secretas 2", que ainda não tem data de estreia.

Outro nome divulgado por Kogut foi o do ator Sérgio Guizé, que entrará na história de Walcyr Carrasco. Amora Mautner deve ser a responsável pela direção da série.

A trama, que aborda o mundo da moda, pretende escalar muitos jovens modelos para a nova temporada. Para isso, a produção de elenco viajará pelo Brasil para encontrar novos talentos.

Carrasco já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussãom tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.