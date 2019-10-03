Graciele Lacerda recebe declaração de Zezé Di Camargo: "Submisso"

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

capixaba , que acaba de completar 39 anos. A bonita foi elogiada pelo eleito em uma foto que ele mesmo postou em seu perfil do Instagram. Zezé Di Camargo decidiu ir à web nesta quinta (3) para se declarar completamente à amada, a Graciele Lacerda , que acaba de completar 39 anos. A bonita foi elogiada pelo eleito em uma foto que ele mesmo postou em seu perfil do

No texto, o cantor começou: "Um dia você me disse: quero ser sua menina!! E aquele sorriso largo, leve e branco feito neve, me deu a certeza que um dia, você seria meu destino".

Em seguida, ele continuou: "Nas retinas daqueles olhos que me fitavam vi que logo me tornaria submisso daquele olhar. Depois de tanto tempo continuo enroscado em seus cabelos, abraçado em seus abraços, lambuzado por seus beijos e afogado em seus desejos. Obrigado por me fazer entender que vale a pena sonhar, acreditar e acima de tudo: amar!! Feliz aniversário meu amor!".