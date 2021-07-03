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Graciele Lacerda exibe tatuagem na virilha em homenagem a Zezé Di Camargo

Capixaba disse que há sete anos fez tatuagem com iniciais dela e do amado na virilha. Já Zezé desenhou o nome de Graciele neste ano

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2021 às 10:39
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo dão beijão apaixonado!
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo dão beijão apaixonado! Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda decidiu exibir na internet uma homenagem que quis fazer para o amado, Zezé Di Camargo, em forma de tatuagem. 
A jornalista capixaba disse que fez a tatuagem há sete anos e declarou que o desenho trata da frase "G e ZC" com um coração no meio, iniciais que indicam o nome de casa um dos pombinhos. O casal, que já está junto há 10 anos, ficou noivo recentemente mais uma vez. 

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Em fevereiro deste ano, Zezé também falou sobre tatuar o nome da bonita: "Já estava no coração e agora está na pele. Graciele Lacerda, depois de algum tempo retribuir um carinho é maravilhoso!!! Obrigado por esses anos todos, me carregar no seu corpo. Agora é minha vez". 
Graciele Lacerda exibe tatuagem na virilha em homenagem a Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda exibe tatuagem na virilha em homenagem a Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram

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