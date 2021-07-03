Graciele Lacerda exibe tatuagem na virilha em homenagem a Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo dão beijão apaixonado! Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Graciele Lacerda decidiu exibir na internet uma homenagem que quis fazer para o amado, Zezé Di Camargo, em forma de tatuagem.

A jornalista capixaba disse que fez a tatuagem há sete anos e declarou que o desenho trata da frase "G e ZC" com um coração no meio, iniciais que indicam o nome de casa um dos pombinhos. O casal, que já está junto há 10 anos, ficou noivo recentemente mais uma vez.

Em fevereiro deste ano, Zezé também falou sobre tatuar o nome da bonita: "Já estava no coração e agora está na pele. Graciele Lacerda, depois de algum tempo retribuir um carinho é maravilhoso!!! Obrigado por esses anos todos, me carregar no seu corpo. Agora é minha vez".