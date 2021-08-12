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Saúde

Glória Menezes tem alta hospitalar após morte de Tarcísio Meira

O casal estava internado desde o dia 6 de agosto por complicações da covid-19

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 16:06
A atriz Glória Menezes deixou o Hospital Einstein, em São Paulo, no início desta tarde de quinta (12). Ela estava internada para tratar da covid-19 desde o dia 6 de agosto. A atriz saiu acompanhada do filho, Tarcísio Filho.
Glória Menezes recebeu alta do hospital, em São Paulo, nesta quinta-feira (12)
GlóraGlória Menezes recebeu alta do hospital, em São Paulo, nesta quinta-feira (12) Crédito: Paulo Belote
Glória Menezes teve alta no mesmo dia em que seu marido Tarcísio Meira morreu, aos 85 anos, também vítima do novo coronavírus. Eles estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real.
Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas.

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Em uma rede social, a nora do casal, Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, chegou a dizer que os dois vinham se cuidando muito, mas que, por um "descuido", acabaram se contaminando.

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