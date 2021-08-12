Glória Menezes tem alta hospitalar após morte de Tarcísio Meira

A atriz Glória Menezes deixou o Hospital Einstein, em São Paulo, no início desta tarde de quinta (12). Ela estava internada para tratar da covid-19 desde o dia 6 de agosto. A atriz saiu acompanhada do filho, Tarcísio Filho.

GlóraGlória Menezes recebeu alta do hospital, em São Paulo, nesta quinta-feira (12) Crédito: Paulo Belote

Glória Menezes teve alta no mesmo dia em que seu marido Tarcísio Meira morreu, aos 85 anos, também vítima do novo coronavírus. Eles estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real.

Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas.