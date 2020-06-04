'Globo Repórter' exibirá 'Em Pauta' com jornalistas negros

Heraldo Pereira comanda o programa Em Pauta com as jornalistas Maria Júlia Coutinho, Zileide Silva, Aline Midlej, Flávia Oliveira e Lilian Ribeiro Crédito: Reprodução/ Twitter

A Globo anunciou que reexibirá o programa Em Pauta, da Globo News, que contou com os jornalistas negros Heraldo Pereira, Maju Coutinho, Aline Midlej, Zileide Silva, Flavia Oliveira e Lilia Ribeiro no Globo Repórter da próxima sexta-feira, 5.

Segundo comunicado divulgado pela emissora nesta quinta-feira, 4, a ideia é "ampliar o alcance do debate sobre racismo exibido ontem na Globo News".

O programa discutiu as manifestações decorrentes do assassinato de George Floyd por um policial e a questão racial brasileira.

"O debate será exibido na íntegra, apenas sem as reportagens ao vivo dos repórteres nas ruas dos Estados Unidos", informa a nota Haverá uma introdução ao tema por Sandra Annenberg e a participação especial de Gloria Maria.