Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Discussão sobre manifestações

'Globo Repórter' exibirá 'Em Pauta' com jornalistas negros

Segundo comunicado divulgado pela emissora nesta quinta-feira, 4, a ideia é 'ampliar o alcance do debate sobre racismo exibido ontem na Globo News'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:32

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:32

Heraldo Pereira comanda o programa Em Pauta com as jornalistas Maria Júlia Coutinho, Zileide Silva, Aline Midlej, Flávia Oliveira e Lilian Ribeiro
Heraldo Pereira comanda o programa Em Pauta com as jornalistas Maria Júlia Coutinho, Zileide Silva, Aline Midlej, Flávia Oliveira e Lilian Ribeiro Crédito: Reprodução/ Twitter
A Globo anunciou que reexibirá o programa Em Pauta, da Globo News, que contou com os jornalistas negros Heraldo Pereira, Maju Coutinho, Aline Midlej, Zileide Silva, Flavia Oliveira e Lilia Ribeiro no Globo Repórter da próxima sexta-feira, 5.
Segundo comunicado divulgado pela emissora nesta quinta-feira, 4, a ideia é "ampliar o alcance do debate sobre racismo exibido ontem na Globo News".
O programa discutiu as manifestações decorrentes do assassinato de George Floyd por um policial e a questão racial brasileira.
"O debate será exibido na íntegra, apenas sem as reportagens ao vivo dos repórteres nas ruas dos Estados Unidos", informa a nota Haverá uma introdução ao tema por Sandra Annenberg e a participação especial de Gloria Maria.
O Globo Repórter sobre a "vida selvagem nas capitais urbanas", previsto para ir ao ar na sexta-feira, 5, foi adiado.

Veja Também

Dançarina acusa Livinho de racismo e assédio em gravação de clipe musical

Cláudia Rodrigues: "Passei por quarentena de um ano e não morri"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados