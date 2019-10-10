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Folha de São Paulo

Gilberto Gil canta com a neta no Só Toca Top de Dia das Crianças

Especial vai ao ar neste sábado (12) com presença de Galinha Pintadinha

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 12:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2019 às 12:50
Gilberto Gil canta com sua neta Flor Gil no Só Toca Top Crédito: Fábio Rocha / Globo / Divulgação
Em comemoração ao Dia das Crianças, o Só Toca Top deste sábado (12) terá atrações temáticas para os pequenos. O programa da Globo receberá o cantor Gilberto Gil, 77, e sua neta, Flor Gil, 11, para uma apresentação conjunta da música tema de "Sítio do Picapau Amarelo".
Além da música que marcou o programa por várias gerações, Gil também fará uma apresentação solo da música "Vamos Fugir", regravada pelo grupo Skank.

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As apresentadoras Maiara e Maraisa recebem no palco do programa a dupla Palavra Cantada, que apresentará os sucessos "Sopa" e "Pé com Pé"; bem como a Galinha Pintadinha (com "Quem Está Feliz") e a turma do Mundo Bita (que apresentará "Dinossauros").
"Nossa apresentação foi uma animação total. A Palavra Cantada tem 25 anos, temos mais de 200 músicas. Nos dedicamos muito a fazer música para crianças e é por isso que temos, de fato, uma comunicação forte com as crianças e com seus pais também", afirmou Paulo Tatit, do Palavra Cantada.

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