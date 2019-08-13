Na tela da Globo

Anitta fará dueto com Gilberto Gil no show do Criança Esperança

Michel Teló com Elba Ramalho, Iza com Karol Conká, Thiaguinho com Péricles, Sandy e Junior e Ivete Sangalo também se apresentarão

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 05:27

Redação de A Gazeta

Crédito: Pedro Lollett/Reprodução/Instagram @anitta
A Globo confirmou nesta segunda-feira (12) que Anitta, 26, fará um dueto com Gilberto Gil, 77, no show do Criança Esperança deste ano. A canção escolhida foi "Palco", sucesso lançado pelo cantor brasileiro no início da década de 80.
Além deles, outros shows foram confirmados, como Michel Teló com Elba Ramalho, Iza com Karol Conká, Thiaguinho com Péricles, Sandy e Junior, Ivete Sangalo.
Esta será a segunda vez que Anitta e Gil cantam juntos. O primeiro encontro dos artistas foi ao lado de Caetano Veloso, 77, no estádio do Maracanã durante a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
O show do Criança Esperança será transmitido ao vivo na TV Globo na próxima segunda-feira (19), logo após a exibição do capítulo da novela "A Dona do Pedaço".

