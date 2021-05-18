'Gente tóxica', afirma Thelma Assis ao receber novos ataques racistas

A vencedora do BBB 20, Thelma Assis Crédito: Instagram/Thelma Assis

A médica Thelma Assis, 36, voltou a reclamar pelas redes sociais de ataques racistas. Agora, disse ela, tem recebido mensagens discriminatórias de pessoas que não superaram a sua vitória no BBB 20.

"Hoje tirei o dia pra estudar. Vim dar uma olhada no Twitter. Gente tóxica que cria rivalidade onde não existe e não perde a oportunidade de me atacar. Cambada de racistas que não aceitam ver mulher preta ocupando todos os espaços", disparou.

Hoje tirei o dia pra estudar.

Vim dar uma olhada no TT e um monte de gente me marcando pra jogar hate. Gente tóxica que cria rivalidade onde não existe e não perdem a oportunidade de me atacar. Cambada de racista que não aceita ver mulher preta ocupando todos os espaços — Thelma 🎭 (@thelminha) May 18, 2021

"Superem a minha vitória no BBB, pois o dinheiro já está rendendo faz mais de um ano", emendou a médica que também pode ser vista aos sábados no É de Casa (Globo).

Segundo Thelma, há quem já esteja cuidando de tudo e monitorando os ataques para agir em caso de necessidade. "Eu tenho social mídia autorizada para deixar de seguir quem me ofende ou é conivente com qualquer tipo de ofensa. Minha saúde mental vocês não vão tirar", disse.

Superem a minha vitória no BBB, pois o dinheiro já tá rendendo faz mais de 1 ano. Segundo: eu tenho social mídia autorizada pra deixar de seguir quem me ofende ou é conivente com qualquer tipo de ofensa. Minha saúde mental vcs não vão tirar. — Thelma 🎭 (@thelminha) May 18, 2021

Em janeiro de 2021, a campeã do BBB 20 foi à delegacia para denunciar ataques racistas que vinha sofrendo nas redes sociais.

"Eu sempre disse que internet não era terra de ninguém. Grande dia. Fogo nos racistas", publicou à época. Esses ataques têm sido sofridos por ela desde a sua saída do confinamento do reality, em abril de 2020. Em todos os momentos disse que buscaria pela justiça.