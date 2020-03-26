Geisy Arruda condena zoofilia e fala de masturbação: '3 vezes por dia'

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda

Em um dos questionamentos, a modelo foi perguntada sobre se é adepta à zoofilia (prática de sexo envolvendo animais). Ela condenou quem o faz, assim como negou ter experimentado: "Isso é crime. É errado, nojento! Não faça isso. Entra no Tinder, arruma uma mulher e deixa de ser (xingamento)".

Em outro momento, Geisy começou a tocar no assunto sexo durante a quarentena e acabou entregando que anda se masturbando até três vezes por dia nos dias de isolamento: "Café da manhã, almoço e janta (risos), três vezes por dia. Mas agora me arrumei para ficar em casa, não aguento mais".