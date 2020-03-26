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Quarentena quente!

Geisy Arruda condena zoofilia e fala de masturbação: '3 vezes por dia'

Modelo diz que não está aguentando mais ficar isolada e decidiu ir à web responder perguntas de fãs para passar o tempo durante a quarentena pelo novo coronavírus

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:42
A modelo Geisy Arruda
A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda não aguenta mais ficar isolada em casa por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, nesta quarta (25), a bonita decidiu apelar para o Instagram para responder perguntas dos fãs. 
Em um dos questionamentos, a modelo foi perguntada sobre se é adepta à zoofilia (prática de sexo envolvendo animais). Ela condenou quem o faz, assim como negou ter experimentado: "Isso é crime. É errado, nojento! Não faça isso. Entra no Tinder, arruma uma mulher e deixa de ser (xingamento)". 

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Em outro momento, Geisy começou a tocar no assunto sexo durante a quarentena e acabou entregando que anda se masturbando até três vezes por dia nos dias de isolamento: "Café da manhã, almoço e janta (risos), três vezes por dia. Mas agora me arrumei para ficar em casa, não aguento mais".
As afirmações foram feitas, em vídeo, com uma música ao fundo. Nas gravações, a modelo apareceu de cropped sensual na cama. 

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