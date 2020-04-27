Funcionários da Record não querem a contratação de apresentador gay do 'JN'

Em carta de repúdio, encaminhada à direção da emissora, alguns funcionários da Rede Record mostraram ser contrários à contratação do jornalista goiano Matheus Ribeiro, que ganhou fama por ser o primeiro apresentador assumidamente gay a comandar a bancada do "Jornal Nacional", da Rede Globo.
No texto, divulgado pelo portal UOL, é dito que a única relevância curricular do apresentador é a sua orientação sexual. O conteúdo da carta não chegou às mãos da direção da Record de Brasília porque os jornalistas temeram sofrer represálias. Eles consideram que as demissões promovidas na casa nos últimos dois meses foram arbitrárias, e viram colegas perderem seus empregos por manifestarem o descontentamento com as mudanças.
Matheus se assumiu gay um mês antes de apresentar o "Jornal Nacional" pela primeira vez, em 2019, por conta do aniversário de 50 anos do noticiário. Ribeiro apresentava telejornais da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, e pediu demissão da emissora no início deste mês de abril.