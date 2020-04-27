Funcionários da Record não querem a contratação de apresentador gay do 'JN'

Matheus Ribeiro jornalista Crédito: Reprodução Rede social

Em carta de repúdio, encaminhada à direção da emissora, alguns funcionários da Rede Record mostraram ser contrários à contratação do jornalista goiano Matheus Ribeiro, que ganhou fama por ser o primeiro apresentador assumidamente gay a comandar a bancada do "Jornal Nacional", da Rede Globo.

No texto, divulgado pelo portal UOL, é dito que a única relevância curricular do apresentador é a sua orientação sexual. O conteúdo da carta não chegou às mãos da direção da Record de Brasília porque os jornalistas temeram sofrer represálias. Eles consideram que as demissões promovidas na casa nos últimos dois meses foram arbitrárias, e viram colegas perderem seus empregos por manifestarem o descontentamento com as mudanças.