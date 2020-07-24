Fotos: Vera Fischer surge loiríssima na web: 'Deusa'

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Meus queridos... Surpresa!!! ? Meus cabelos voltaram a ser loiros! ? Pelas ma?os ma?gicas do mago das madeixas, meu amor Costatto, claro! ? Tem algumas fotos pra? voce?s se divertirem porque e? sempre uma deli?cia cuidar dos cabelos, mesmo numa pandemia. ? Afinal, meus fa?s merecem, ne??! E esse TBT e? da semana passada kkkk ? . . . #tbt #costatto