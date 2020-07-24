Fotos: Vera Fischer surge loiríssima na web: 'Deusa'

Vera Fischer compartilhou algumas fotos na web de uma repaginada no visual que decidiu dar. A atriz, que não precisa nem fazer força para esbanjar elegância, surgiu com as madeixas modeladas, mais curtas e loiríssimas no Instagram.
No post, Vera escreveu: "Surpresa! Meus cabelos voltaram a ser loiros. Tem algumas fotos para vocês se divertirem, porque é sempre uma delícia cuidar dos cabelos. Mesmo em uma pandemia".
A publicação, que tem milhares de reações, ainda recebeu uma enxurrada de elogios à bonita. "Que Deusa", escreveu Mari Belém. Outra fã ainda observou: "E essa pele maravilhosa? Lindíssima, Vera". Outro seguidor questionou: "Sinto muita falta de você na TV".