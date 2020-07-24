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Surpresa!

Fotos: Vera Fischer surge loiríssima na web: 'Deusa'

Atriz compartilhou imagens no Instagram e encantou os fãs e seguidores, que rasgaram elogios para Vera Fischer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 08:53

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 08:53

A atriz Vera Fischer em pose durante foto feita em salão de beleza
A atriz Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial
Vera Fischer compartilhou algumas fotos na web de uma repaginada no visual que decidiu dar. A atriz, que não precisa nem fazer força para esbanjar elegância, surgiu com as madeixas modeladas, mais curtas e loiríssimas no Instagram. 
No post, Vera escreveu: "Surpresa! Meus cabelos voltaram a ser loiros. Tem algumas fotos para vocês se divertirem, porque é sempre uma delícia cuidar dos cabelos. Mesmo em uma pandemia". 

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A publicação, que tem milhares de reações, ainda recebeu uma enxurrada de elogios à bonita. "Que Deusa", escreveu Mari Belém. Outra fã ainda observou: "E essa pele maravilhosa? Lindíssima, Vera". Outro seguidor questionou: "Sinto muita falta de você na TV". 
A atriz Vera Fischer em pose durante foto feita em salão de beleza
A atriz Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial
A atriz Vera Fischer em pose durante foto feita em salão de beleza
A atriz Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial

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