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Foto: Cristiano Ronaldo exibe corpão sarado em iate e surpreende fãs

Bonitão impressionou os seguidores e internautas ao posar só de calção e exibir abdômen trincado a bordo de seu iate durante passeio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 09:14

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 09:14

O jogador de futebol e modelo Cristiano Ronaldo
O jogador de futebol e modelo Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram @cristiano
Cristiano Ronaldo decidiu exibir a boa forma a bordo de seu iate em dia de passeio. O bonitão, que recentemente conquistou medalha no futebol, mostrou o corpão sarado que impressionou os fãs e seguidores com foto no Instagram. 
Georgina Rodriguez, esposa de Cristiano, também costuma impressionar os fãs com fotos surpreendentes no feed da rede social de imagens. Os dois estão juntos desde o fim de 2016, quando se conheceram em evento de moda. 

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Na foto compartilhada pelo craque, os fãs deliraram com o shape do modelo e rasgaram elogios: "Que sensual", escreveram vários seguidores. Outro internauta observou: "Nossa, que corpo é esse, hein". "Não é à toa que é campeão", escreveu outro. 
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Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em

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