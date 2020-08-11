Foto: Cristiano Ronaldo exibe corpão sarado em iate e surpreende fãs

Georgina Rodriguez, esposa de Cristiano, também costuma impressionar os fãs com fotos surpreendentes no feed da rede social de imagens. Os dois estão juntos desde o fim de 2016, quando se conheceram em evento de moda.

Na foto compartilhada pelo craque, os fãs deliraram com o shape do modelo e rasgaram elogios: "Que sensual", escreveram vários seguidores. Outro internauta observou: "Nossa, que corpo é esse, hein". "Não é à toa que é campeão", escreveu outro.