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Foto: aos 57 anos, Paula Toller surge de biquíni e corpão surpreende

Cantora está curtindo férias em ilhas paradisíacas e decidiu colocar o corpão para jogo em foto tirada pelo marido na web

Publicado em 06 de Março de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 09:02
A cantora Paula Toller Crédito: Roberto Filho Fotógrafo/Reprodução/Instagram @paulatoller
Paula Toller, de 57 anos, mostrou que está com tudo em cima em um clique recente compartilhado em suas redes sociais. No clique, ela surge de biquíni, exibindo sua ótima forma, enquanto está curtindo uns dias de relax nas Ilhas Tucas e Caicos. "Esse mar me seduz", legendou ela, na imagem feita pelo marido, Lui Farias, com quem tem um filho, Gabriel, de 30 anos. 
Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios e ela recebeu uma enxurrada de mensagens positivas dos fãs. 

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"Me fala qual água você toma para ser jovem para sempre", implora uma fã. Outro seguidor observou: "Tirou essa foto em 1985, só pode". Uma outra internauta disse: "Sem condições um corpo desse. Só quero o nome do comprimido que ela toma". 

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