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Fiuk sobre vida amorosa: "Não sei se estou 100% solteiro"

Filho de Fábio Jr e irmão de Cleo Pires acabou entregando sua real situação amorosa em live com Pocah e Pepita pelo Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2021 às 09:28

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 09:28

O cantor e ex-BBB Fiuk
O cantor e ex-BBB Fiuk Crédito: Lari Marques/Reprodução/Instagram @fiuk
Fiuk não sabe se está totalmente solteiro - ou se pode ter o estado civil considerado assim por enquanto. Em uma live bem-humorada com sua irmã Cleo Pires e as amigas Pepita e Pocah, o bonitão acabou sendo questionado sobre sua atual situação amorosa. 
"Então, assim, não sei se estou 100% solteiro, Cleozinha. Estou me envolvendo, estou conhecendo... Você sabe que eu sou namorador desde novinho. Não consigo ficar sozinho", respondeu, retrucando um comentário da irmã.
Cleo, então, respondeu: "É de família". 

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Em seguida, ele respondeu a uma pergunta que questionava se, por uma live, dava para flertar. "Acredito que em uma live, você consegue flertar, sim. Você está vendo ali, de boa, dando sopa, a pessoa diz que tá querendo um namorado, acho que é uma oportunidade Nesta pandemia, (estar) solteiro -- eu que já sou carente -- não é fácil, é complicado (risos)". 

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