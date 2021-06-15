Fiuk sobre vida amorosa: "Não sei se estou 100% solteiro"

Fiuk não sabe se está totalmente solteiro - ou se pode ter o estado civil considerado assim por enquanto. Em uma live bem-humorada com sua irmã Cleo Pires e as amigas Pepita e Pocah, o bonitão acabou sendo questionado sobre sua atual situação amorosa.
"Então, assim, não sei se estou 100% solteiro, Cleozinha. Estou me envolvendo, estou conhecendo... Você sabe que eu sou namorador desde novinho. Não consigo ficar sozinho", respondeu, retrucando um comentário da irmã.
Cleo, então, respondeu: "É de família".
Em seguida, ele respondeu a uma pergunta que questionava se, por uma live, dava para flertar. "Acredito que em uma live, você consegue flertar, sim. Você está vendo ali, de boa, dando sopa, a pessoa diz que tá querendo um namorado, acho que é uma oportunidade Nesta pandemia, (estar) solteiro -- eu que já sou carente -- não é fácil, é complicado (risos)".