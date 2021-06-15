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Ex-BBB Gilberto, o Gil do Vigor, revela que passou por "cura gay"

Economista do BBB 21 era filmado e tinha os trejeitos "errados" apontados por amigos que indicavam quais seriam os "jeitos de homem" que ele deveria adotar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2021 às 08:51

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 08:51

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor
O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Cauê Moreno/Globo Livros
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, não escondeu nada sobre o seu passado em seu livro Tem Que Vigorar, recém-lançado após deixar o confinamento do reality da Globo. O economista revelou que chegou a se submeter a treinamentos da "cura gay" quando frequentava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 
O ex-brother conta que era reprimido porque não tinha "jeito de homem", então se submeteu a um exercício que consistia em ser filmado e ter os "erros" apontados por amigos para que ele os corrigisse. 
"Essas coisas absurdas pelas quais passava me faziam demorar ainda mais para aceitar minha sexualidade, para aceitar que não sou doente, que é tudo um enorme preconceito", disse ele, no livro. 

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O economista disse ainda que foi no BBB que ele conseguiu se libertar: "Foi no 'Big Brother', também, que protagonizei , com o Lucas, uma das cenas mais reveladoras e libertadoras de minha vida: um beijão, apaixonado, na boca.(...) E a Globo exibiu, lindamente, mostrando que o amor entre dois homens existe, é normal e não tem nada de errado". 

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