Ex-BBB Gilberto, o Gil do Vigor, revela que passou por "cura gay"

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Cauê Moreno/Globo Livros

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, não escondeu nada sobre o seu passado em seu livro Tem Que Vigorar, recém-lançado após deixar o confinamento do reality da Globo. O economista revelou que chegou a se submeter a treinamentos da "cura gay" quando frequentava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

O ex-brother conta que era reprimido porque não tinha "jeito de homem", então se submeteu a um exercício que consistia em ser filmado e ter os "erros" apontados por amigos para que ele os corrigisse.

"Essas coisas absurdas pelas quais passava me faziam demorar ainda mais para aceitar minha sexualidade, para aceitar que não sou doente, que é tudo um enorme preconceito", disse ele, no livro.