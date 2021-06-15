Ex-BBB Gilberto, o Gil do Vigor, revela que passou por "cura gay"

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, não escondeu nada sobre o seu passado em seu livro Tem Que Vigorar, recém-lançado após deixar o confinamento do reality da Globo. O economista revelou que chegou a se submeter a treinamentos da "cura gay" quando frequentava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
O ex-brother conta que era reprimido porque não tinha "jeito de homem", então se submeteu a um exercício que consistia em ser filmado e ter os "erros" apontados por amigos para que ele os corrigisse.
"Essas coisas absurdas pelas quais passava me faziam demorar ainda mais para aceitar minha sexualidade, para aceitar que não sou doente, que é tudo um enorme preconceito", disse ele, no livro.
O economista disse ainda que foi no BBB que ele conseguiu se libertar: "Foi no 'Big Brother', também, que protagonizei , com o Lucas, uma das cenas mais reveladoras e libertadoras de minha vida: um beijão, apaixonado, na boca.(...) E a Globo exibiu, lindamente, mostrando que o amor entre dois homens existe, é normal e não tem nada de errado".