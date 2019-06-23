Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Filho de Luciano Huck e Angélica passa bem após cirurgia na cabeça

Benício, de 11 anos, está lúcido e respira sem ajuda de aparelhos. Mas segue internado sem previsão de alta

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 18:35

Publicado em 

23 jun 2019 às 18:35
Luciano Huck e Benicio em foto postada pelo apresentado Crédito: Reprodução/Redes Sociais Luciano Huck
Benício, de 11 anos, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, está se recuperando bem após uma cirurgia na cabeça. Em boletim divulgado pelo Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, os médicos afirmam que o menino foi submetido a uma neurocirurgia, vítima de traumatismo cranioencefálico.
"O paciente encontra-se lúcido, orientado, movimentando os quatro membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e hemodinâmico". No entanto, não há previsão de alta. 
O menino sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no sábado (22), nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio. 
Luciano Huck se manifestou na manhã deste domingo (23) pelas redes sociais. O apresentador disse que o filho já havia sido operado e passava bem. Huck agradeceu pelas manifestações de carinho dos fãs.
Segundo a Marinha do Brasil, “o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma”. As informações são do comandante da lanche que puxada o wakeborad, colhidas pela Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis).
Conforme nota divulgada neste domingo pela Marinha, “por tratar-se de pancada na cabeça”, a família optou “pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente”.
As primeiras informações divulgadas pelo hospital indicavam que o filho mais velho do casal de apresentadores, Joaquim, teria sofrido o acidente. Na tarde de sábado, Luciano havia publicado no Instagram uma série de vídeos sobre o passeio de lancha com os filhos Joaquim, Benício e Eva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Luciano Huck
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados