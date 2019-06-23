Filho de Luciano Huck e Angélica passa bem após cirurgia na cabeça

Luciano Huck e Benicio em foto postada pelo apresentado Crédito: Reprodução/Redes Sociais Luciano Huck

Benício, de 11 anos, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, está se recuperando bem após uma cirurgia na cabeça. Em boletim divulgado pelo Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, os médicos afirmam que o menino foi submetido a uma neurocirurgia, vítima de traumatismo cranioencefálico.

"O paciente encontra-se lúcido, orientado, movimentando os quatro membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e hemodinâmico". No entanto, não há previsão de alta.

O menino sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no sábado (22), nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio.

Luciano Huck se manifestou na manhã deste domingo (23) pelas redes sociais. O apresentador disse que o filho já havia sido operado e passava bem. Huck agradeceu pelas manifestações de carinho dos fãs.

Segundo a Marinha do Brasil, “o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma”. As informações são do comandante da lanche que puxada o wakeborad, colhidas pela Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis).

Conforme nota divulgada neste domingo pela Marinha, “por tratar-se de pancada na cabeça”, a família optou “pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente”.