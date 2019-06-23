Filho de Luciano Huck e Angélica é internado no RJ

Um dos filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício, de 11 anos, está internado desde a madrugada deste domingo (23), no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
De acordo com o jornal O Globo, o adolescente sofreu um acidente durante um passeio de lancha com a família, no sábado, 22, em Ilha Grande.
Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Na tarde de sábado (22), Luciano publicou no Instagram uma série de vídeos sobre o passeio de lancha com os filhos Joaquim, Benício e Eva.