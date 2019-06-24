Filho de Angélica e Huck teve afundamento de crânio em acidente

Luciano Huck e Benicio em foto postada pelo apresentador Crédito: Reprodução/Redes Sociais Luciano Huck

Conforme a Folha de S.Paulo apurou, o choque causou um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, e passou por uma craniotomia (abertura cirúrgica do crânio).

Nesse procedimento, o cirurgião abre a duramater (a mais externa das três meninges que envolvem o cérebro e a medula espinhal), remove o coágulo de sangue, identifica e controla os locais de sangramento.

Em hematomas pequenos, o sangramento é drenado pela inserção de um pequeno cateter temporário por meio de um orifício no crânio. Os casos mais leves podem ser apenas acompanhados.

Em mensagem nas redes sociais neste domingo (22), Huck disse que o filho está em observação. "Nosso filho Benício sofreu um acidente praticando wakeboard na tarde de ontem, na Baía de Ilha de Grande (RJ). Ele foi operado no hospital Copa Star e passa bem. Agradecemos as inúmeras preces", disse o apresentador em mensagem assinada por ele e Angélica em seu Instagram.

Luciano chegou ao hospital de helicóptero, por volta da meia-noite, para acompanhar os procedimentos médicos. Benicio está sendo assistido pelo médico João Pantoja, em conjunto com a equipe médica do neurocirurgião Gabriel Mufarrej, e sua pediatra Andrea Paiva.

Segundo a Marinha do Brasil, "o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma".

"Por tratar-se de pancada na cabeça", a família optou "pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente". As informações são do comandante da lancha que puxava o wakeboard, prestadas à Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis).

No wakeboard, os esportistas usam a prancha, tipo snowboard, que é puxada por uma lancha. No Brasil, o esporte tem se tornado popular entre atletas de outras modalidades. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o bicampeão mundial de surfe Gabriel Medicina estão entre os adeptos.

No sábado, no Instagram, o apresentador registrou o passeio da família em um momento em que observavam uma baleia. O apresentador interage com os três filhos. "Olha Joaquim, olha Beni, está vendo, Eva? Está mais pertinho, bem devagarzinho e está super calminha, hein", fala Luciano em um vídeo.