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Filho de Angélica e Huck teve afundamento de crânio em acidente

Pancada causou hemorragia na região cerebral; menino passou por cirurgia e está estável, diz hospital

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 21:44

Publicado em 

23 jun 2019 às 21:44
Luciano Huck e Benicio em foto postada pelo apresentador Crédito: Reprodução/Redes Sociais Luciano Huck
O filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício, 11, sofreu um afundamento de crânio após se desequilibrar e bater com a cabeça na prancha enquanto praticava wakeboard nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro.
Conforme a Folha de S.Paulo apurou, o choque causou um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, e passou por uma craniotomia (abertura cirúrgica do crânio).
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Nesse procedimento, o cirurgião abre a duramater (a mais externa das três meninges que envolvem o cérebro e a medula espinhal), remove o coágulo de sangue, identifica e controla os locais de sangramento.
Em hematomas pequenos, o sangramento é drenado pela inserção de um pequeno cateter temporário por meio de um orifício no crânio. Os casos mais leves podem ser apenas acompanhados. 
O menino está internado no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Copacabana, zona sul do Rio. "O paciente encontra-se lúcido, orientado, movimentando os quatro membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e hemodinâmico", diz o boletim médico divulgado pelo hospital. Não há previsão de alta.
Em mensagem nas redes sociais neste domingo (22), Huck disse que o filho está em observação. "Nosso filho Benício sofreu um acidente praticando wakeboard na tarde de ontem, na Baía de Ilha de Grande (RJ). Ele foi operado no hospital Copa Star e passa bem. Agradecemos as inúmeras preces", disse o apresentador em mensagem assinada por ele e Angélica em seu Instagram.
Luciano chegou ao hospital de helicóptero, por volta da meia-noite, para acompanhar os procedimentos médicos. Benicio está sendo assistido pelo médico João Pantoja, em conjunto com a equipe médica do neurocirurgião Gabriel Mufarrej, e sua pediatra Andrea Paiva.
Segundo a Marinha do Brasil, "o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma".
"Por tratar-se de pancada na cabeça", a família optou "pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente". As informações são do comandante da lancha que puxava o wakeboard, prestadas à Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis).
No wakeboard, os esportistas usam a prancha, tipo snowboard, que é puxada por uma lancha. No Brasil, o esporte tem se tornado popular entre atletas de outras modalidades. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o bicampeão mundial de surfe Gabriel Medicina estão entre os adeptos.
No sábado, no Instagram, o apresentador registrou o passeio da família em um momento em que observavam uma baleia. O apresentador interage com os três filhos. "Olha Joaquim, olha Beni, está vendo, Eva? Está mais pertinho, bem devagarzinho e está super calminha, hein", fala Luciano em um vídeo.
Além de Benício e Joaquim, Angélica e Luciano Huck são também pais de Eva, de seis anos.

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