Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Filhas de Gugu são proibidas de contratar advogados após derrota na Justiça

Gêmeas perderam disputa com Aparecida e seguirão com equipe jurídica da tia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:37

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:37

Gugu Liberato com os filhos João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina
Gugu Liberato com os filhos João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina Crédito: Instagram/quemacontece
Filhas de Gugu Liberato, Marina, 16, e Sofia, 16, estão proibidas de contratarem novos advogados para representarem seus interesses na disputa pela herança do apresentador. As gêmeas perderam uma disputa judicial para Aparecida Liberato, e seguirão sob os cuidados da equipe jurídica da tia, irmã do apresentador, segundo o portal Notícias da TV.
Marina e Sofia haviam escolhido os advogados Viviane Ricci Malimpensa e Pedro Paulo para as representarem. Com a decisão, os profissionais ficam proibidos de atuarem no caso.
Procurado pela reportagem, Pedro Paulo disse que não pode comentar sobre o caso, porque corre em segredo de justiça e envolve menores de idade. A assessoria de Aparecida também afirma que "a postura dos representantes do espólio é única: respeito ao sigilo de justiça", e portanto não comenta sobre o assunto que corre no âmbito jurídico.
O advogado de Rose Miriam di Matteo, a mãe das gêmea, diz que solidariza-se com ela nos atos que vão ao encontro do desejo dos filhos de transparência na gestão do inventário.
Marina e Sofia pediam que a tia prestasse contas sobre seguros de vida, previdências privadas e títulos com resgate automático em caso de óbito, bem como outras heranças deixadas pelo apresentador. Elas anunciaram independência jurídica no caso, e Aparecida logo protocolou uma petição contra a decisão, acusando Rose Miriam de tentar manipular as adolescentes.

Veja Também

Thiago Salvático fala sobre namoro gay com Gugu Liberato e herança

Filhos de Gugu pedem exclusão de mãe como beneficiária de seguro do apresentador

Justiça rejeita queixa de viúva de Gugu contra Leão Lobo e Chris Flores

Frente ao episódios, o advogado da viúva, Nelson Wilians, afirmou que Aparecida "prefere atacar pessoas e não os fatos, numa tentativa de desviar a atenção do que importa: prestar contas".
Rose Miriam chegou a protocolar uma petição para defender a honra de suas filhas, segundo o Notícias da TV. A mãe dos filhos de Gugu teria afirmado no documento que a ex-cunhada tem promovido "uma baixaria na Justiça" ao usar termos agressivos e citar episódios íntimos, que atingem diretamente suas filhas.
Ainda segundo o site, o advogado de Rose cita no documento nove tópicos que expressam a indignação de sua cliente, dentre eles "a falta de respeito e responsabilidade ao trazer aos autos fatos e documentos que não dizem respeito ao objeto desta demanda, expondo desnecessariamente e cruelmente as filhas e herdeiras do falecido Gugu".
O documento afirma que falta sensibilidade, humanidade e compaixão na atitude, e que Aparecida está "transformando o presente inventário em um verdadeiro campo de batalha, tendo declarado guerra contra Rose e, agora, contra as próprias filhas do falecido Gugu."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados