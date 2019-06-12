Fernando Rocha avalia atual fase depois de 30 anos de Globo

12/06/2019 - Luciana Gimenez entrevista em seu talk show desta terça-feira (11) o jornalista Fernando Rocha Crédito: Reprodução/RedeTV!

"Comecei em Belo Horizonte, depois fui para Recife e depois vim para São Paulo. É uma vida inteira. Agora, fora, é uma experiência que comecei há muito pouco tempo e estou achando interessante esse outro lado do muro, esse outro lado do mar", diz Fernando.

Além de ter apresentado programas de entretenimento, Fernando foi repórter de rua por muito anos da emissora e esteve presente em coberturas marcantes da televisão brasileira, como o acidente aéreo da TAM, em 2007.

"Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida de repórter. Fui o primeiro a chegar pelo alto com o helicóptero [...] Entrei no plantão e descrever aquilo que estava acontecendo foi muito triste, quando a vida e a realidade parecem ser inacreditáveis", relembra.