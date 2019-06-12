Fernando Rocha avalia atual fase depois de 30 anos de Globo

Depois de ser demitido da TV Globo em fevereiro deste ano, enquanto estava de férias, o apresentador e jornalista Fernando Rocha, 52, avalia o atual momento que passa de sua carreira e diz que é interessante estar fora do ar, depois de 30 anos de televisão.
"Comecei em Belo Horizonte, depois fui para Recife e depois vim para São Paulo. É uma vida inteira. Agora, fora, é uma experiência que comecei há muito pouco tempo e estou achando interessante esse outro lado do muro, esse outro lado do mar", diz Fernando.
Ele será o convidado do Luciana By Night, apresentado pela apresentadora Luciana Gimenez, 49, desta terça-feira (22h45). Ao lado de Mariana Ferrão, 40, que também foi demitida da TV Globo, ele apresentou o programa matinal Bem Estar por oito anos.
Além de ter apresentado programas de entretenimento, Fernando foi repórter de rua por muito anos da emissora e esteve presente em coberturas marcantes da televisão brasileira, como o acidente aéreo da TAM, em 2007.
"Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida de repórter. Fui o primeiro a chegar pelo alto com o helicóptero [...] Entrei no plantão e descrever aquilo que estava acontecendo foi muito triste, quando a vida e a realidade parecem ser inacreditáveis", relembra.
Ao final do programa, o apresentador aproveitou o espaço para fazer sua famosa "dancinha", muito conhecida pelo público.