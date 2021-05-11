Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem comendo placenta no parto da filha Crédito: Reprodução/GNT

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert decidiram mostrar imagens do parto de Maria, filha caçula do casal, durante exibição do programa Bem Juntinhos, do GNT. A menina nasceu há 1 ano e quatro meses, mas o momento especial só foi mostrado nesta semana pelos dois.

Na filmagem, o casal chocou os telespectadores ao mostrarem que comeram da placenta que alimentava a menina no útero da mãe.

No vídeo, a profissional que dá a placenta ao casal ainda brinca ao servir o órgão: "Para chocar a sociedade (risos)". E Fernanda entrou na brincadeira: "Pausa e drama". Em seguida, a apresentadora mastigou.