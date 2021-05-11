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Vídeo do nascimento

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem comendo placenta no parto da filha

Apresentadores decidiram compartilhar vídeo do momento do nascimento de Maria, a caçula do casal, no Bem Juntinhos, programa do GNT, nesta semana

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2021 às 18:35
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem comendo placenta no parto da filha
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem comendo placenta no parto da filha Crédito: Reprodução/GNT
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert decidiram mostrar imagens do parto de Maria, filha caçula do casal, durante exibição do programa Bem Juntinhos, do GNT. A menina nasceu há 1 ano e quatro meses, mas o momento especial só foi mostrado nesta semana pelos dois. 
Na filmagem, o casal chocou os telespectadores ao mostrarem que comeram da placenta que alimentava a menina no útero da mãe. 
No vídeo, a profissional que dá a placenta ao casal ainda brinca ao servir o órgão: "Para chocar a sociedade (risos)". E Fernanda entrou na brincadeira: "Pausa e drama". Em seguida, a apresentadora mastigou. 

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A prática de comer placenta é chamada placentofagia e é muito seguida em outros países, como Estados Unidos e algumas localidades da Europa. Algumas pessoas acreditam que comer o órgão pode evitar depressão pós-parto, mas especialistas já alertaram que comer a placenta ao natural pode ser perigoso, já que ela pode ser uma fonte de contaminação. 

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