Felipe Titto leva a melhor na estreia dos homens na Dança dos Famosos

Na classificação geral Felipe Titto levou a melhor marcando 59,2 pontos. Dançando ao som de "Stayin' Alive", o ator surpreendeu o júri e foi muito elogiado. "Adorei tudo, a energia, a história da dança. E a coreógrafa usou muito bem a sensualidade do Felipe. Apesar de não ver seu sorriso, a gente vê seus olhos", empolgou-se Luciana, antes de dar nota 10 para o casal, exaltando também o trabalho de Brennda, parceira do ator.