Felipe Titto leva a melhor na estreia dos homens na Dança dos Famosos

Aconteceu neste domingo (27) a estreia dos homens no Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. André Gonçalves, 44, Juliano Laham, 27, Marcelo Serrado, 53, Felipe Titto, 34, Bruno Belutti, 38, e Zé Roberto, 46, defenderam a permanência na atração dançando o ritmo Baladão. Emanuelle Araújo, Caio Ribeiro e Luciana Mello compuseram o júri artístico, e Anselmo Zolla e Ju Valcézia o júri técnico.
Porém, a novidade da noite ficou por conta da mudança da parceira de Zé Roberto. Gabriela Baltazar, que participaria pela primeira vez do quadro, testou positivo para Covid-19 e foi substituída por Larissa Lannes. A loira foi a professora de Matheus Abreu na edição do reality musical de 2019.
Na classificação geral Felipe Titto levou a melhor marcando 59,2 pontos. Dançando ao som de "Stayin' Alive", o ator surpreendeu o júri e foi muito elogiado. "Adorei tudo, a energia, a história da dança. E a coreógrafa usou muito bem a sensualidade do Felipe. Apesar de não ver seu sorriso, a gente vê seus olhos", empolgou-se Luciana, antes de dar nota 10 para o casal, exaltando também o trabalho de Brennda, parceira do ator.
Marcelo Serrado e Juliano Laham completaram o pódio, seguidos por André Gonçalves, Bruno Belutti e Zé Roberto, respectivamente. Na próxima semana as mulheres disputam uma nova fase da competição, novamente usando máscaras, como os homens, seguindo os protocolos de segurança no combate contra o coronavírus.