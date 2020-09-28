Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Domingão do Faustão

Felipe Titto leva a melhor na estreia dos homens na Dança dos Famosos

Dançando ao som de 'Stayin' Alive', o ator surpreendeu o júri e foi muito elogiado

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 07:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 07:53
Dança dos Famosos: o ator Felipe Titto e a dupla, Brennda Martins
Dança dos Famosos: o ator Felipe Titto e a dupla, Brennda Martins Crédito: Globo/ Fábio Rocha
Aconteceu neste domingo (27) a estreia dos homens no Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. André Gonçalves, 44, Juliano Laham, 27, Marcelo Serrado, 53, Felipe Titto, 34, Bruno Belutti, 38, e Zé Roberto, 46, defenderam a permanência na atração dançando o ritmo Baladão. Emanuelle Araújo, Caio Ribeiro e Luciana Mello compuseram o júri artístico, e Anselmo Zolla e Ju Valcézia o júri técnico.
Porém, a novidade da noite ficou por conta da mudança da parceira de Zé Roberto. Gabriela Baltazar, que participaria pela primeira vez do quadro, testou positivo para Covid-19 e foi substituída por Larissa Lannes. A loira foi a professora de Matheus Abreu na edição do reality musical de 2019.
Na classificação geral Felipe Titto levou a melhor marcando 59,2 pontos. Dançando ao som de "Stayin' Alive", o ator surpreendeu o júri e foi muito elogiado. "Adorei tudo, a energia, a história da dança. E a coreógrafa usou muito bem a sensualidade do Felipe. Apesar de não ver seu sorriso, a gente vê seus olhos", empolgou-se Luciana, antes de dar nota 10 para o casal, exaltando também o trabalho de Brennda, parceira do ator.

Veja Também

JP Gadêlha se mostra decepcionado com Biel e chama Cartolouco de mentiroso

Protagonista da série bíblica 'Lia', Bruna Pazinato assume homossexualidade

Produtor de Valesca Popozuda foge da crise fazendo comida pronta no ES

Marcelo Serrado e Juliano Laham completaram o pódio, seguidos por André Gonçalves, Bruno Belutti e Zé Roberto, respectivamente. Na próxima semana as mulheres disputam uma nova fase da competição, novamente usando máscaras, como os homens, seguindo os protocolos de segurança no combate contra o coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados