Felipe Neto move ação de injúria contra Antonia Fontenelle e menciona suposta ameaça

O youtuber e empresário Felipe Neto Crédito: Instagram/felipeneto

O influenciador e empresário Felipe Neto, 32, decidiu mover um outro processo contra a apresentadora Antonia Fontenelle, 47, agora por injúria. A informação foi divulgada pela colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, e confirmada pela assessoria do artista.

Felipe já havia acionado a Justiça, junto com o irmão, Luccas Neto, 27, para pedir uma indenização por danos morais no valor de R$ 200 mil após Fontenelle ter associado os dois à pedofilia em um vídeo em suas redes sociais. Agora, ele a acusa de injúria, que prevê pena de um a seis meses de prisão ou multa.

Segundo a colunista, os advogados de Felipe citam "vagabundo de merda" e "esse merda" como algumas das ofensas de Antonia Fontenelle a Felipe. Eles destacam ainda que nenhum xingamento, provocação ou ataque foi proferido pelo influenciador. "Nada que pudesse justificar minimamente tão graves ataques."

A acusação também cita uma suposta ameaça da apresentadora ao dizer "o que é teu tá guardado. Espera e verás". "Se a intenção da querelada (Antônia) fosse apenas criticar e questionar o querelante (Felipe) e o conteúdo veiculado em seus vídeos, se utilizaria de argumentos e não de xingamentos", argumentam.

A polêmica começou com um vídeo de de imagens retiradas da internet e editadas, no qual Luccas aparece supostamente simulando sexo oral em uma garrafa, enquanto Felipe brinca sobre lançar um "plug anal" com seu rosto. "Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia a olhos nus?", afirmou ela na ocasião.

Procurada, Antonia Fontenelle afirmou que "por enquanto só tomei conhecimento do processo cível em relação ao vídeo que ainda continua rodando na internet. Felipe está querendo me calar, não existe crime em omitir opinião".

"Tudo ele entende como ameaça, quando eu disse 'o que é teu está guardado', é uma esperança de que Ministério Público retire os livros imorais dele com 'brincadeira' de conotação sexual para as crianças, quando eu disse que ele se esconde dos seguidores dele de mim não, é porque a mim ele não engana", afirmou a apresentadora.

Leia a íntegra da nota de Antonia Fontenelle:

Por enquanto só tomei conhecimento do processo cível em relação ao vídeo que ainda continua rodando na internet.

Felipe está querendo me calar, não existe crime em omitir opinião. Tudo ele entende como ameaça, quando eu disse, o que é teu tá guardado é uma esperança no MP que retire os livros imorais dele com brincadeira de conotação sexual pras crianças, quando eu disse que ele se esconde dos seguidores dele de mim não, é porque a mim ele não engana. Eu ainda não fui citada a respeito dos dois últimos processo que a Fábia de Oliveira do Jornal o Dia noticiou. Mas vou estender uma pergunta pra ela, que está sempre dando em primeira mão as notícias do Felipe Neto, porque ela não pergunta pro PC Sikeira, investigado por pedófilia, o que ele quis dizer num áudio vazado com a frase Avisa o Felipe Neto que o teto dele é de vidro?