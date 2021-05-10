Faustão divulga últimos nomes do elenco da Super Dança dos Famosos

Paolla Oliveira, 39, campeã de 2009. "É uma honra estar aqui nesse momento de encerrar ciclos", comemorou a estrela.

Odilon Wagner, 66, terceiro lugar em 2011. "É um prazer estar aqui. A principal razão que me coloco aqui hoje apesar do esqueleto envelhecido, é em agradecimento e homenagem a você".