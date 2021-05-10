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Melhores participantes

Faustão divulga últimos nomes do elenco da Super Dança dos Famosos

A competição especial reunirá os melhores participantes do quadro ao longo dos últimos 18 anos. Com a saída anunciada do apresentador, há quem diga que a competição deve continuar como programa independente

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 08:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2021 às 08:45
Faustão recebeu participantes da Superdança dos Famosos
Faustão divulga últimos nomes do elenco da Super Dança dos Famosos Crédito: Globo | Arquivo

Neste domingo (9), Faustão, 71, divulgou os nomes que ainda faltavam para completar o elenco do Super Dança dos Famosos. A competição especial reunirá os melhores participantes do quadro ao longo dos últimos 18 anos.

Os novos nomes são: Carmo Dalla Vecchia, Dandara Mariana, Juliana Didone, Lucy Ramos, Nelson Freitas, Robson Caetano, Tiago Abravanel, Viviane Araújo e Christiane Torloni.

Essa lista se junta à divulgada na semana passada (2), que conta com Claudia Ohana, Odilon Wagner, Mariana Santos, Paolla Oliveira, Arthur Aguiar, Maria Joana, Marcello Melo Jr, Sophia Abrahão e Rodrigo Simas.

Conheça mais sobre os primeiros participantes anunciados: Claudia Ohana, 58, vice-campeã em 2012. "Estou muito feliz em ter voltado, jamais imaginei", disse a atriz, relembrando momentos na atração.

Mariana Santos, 44, terceiro lugar em 2015 . "Que pânico, felicidade, desespero e emoção. A gente tem medo de passar por tudo, mas estamos aqui porque fomos felizes", ressaltou a artista.

Maria Joana, 34, campeã de 2017. "Pra mim, a dança foi um divisor de autoconhecimento. Aqui descobri mais coragem e ousadia de mostrar minha arte", disse a atriz, emocionada.

Sophia Abrahão, 29, vice-campeã de 2016. "Aqui foi minha primeira experiência com o ao vivo, que me ajudou muito para apresentar programas, como o Vídeo Show", relembrou a atriz e apresentadora.

Paolla Oliveira, 39, campeã de 2009. "É uma honra estar aqui nesse momento de encerrar ciclos", comemorou a estrela.

Odilon Wagner, 66, terceiro lugar em 2011. "É um prazer estar aqui. A principal razão que me coloco aqui hoje apesar do esqueleto envelhecido, é em agradecimento e homenagem a você".

Rodrigo Simas, 29, campeão em 2012. "Estou feliz. É uma honra estar participando desse último ano aqui. Vamos nos divertir".

Arthur Aguiar, 32, segundo lugar em 2015. " Um 'prazerzaço' estar aqui de novo. É um quadro que abriu portas para muitas pessoas. Apesar de ser uma competição, quero me divertir e te homenagear".

Marcello Melo Jr., 33, campeão em 2014. "Essa competição é para nos divertimos, divertir o público e te homenagear".

A competição vai ganhar mais agilidade, sendo realizada em esquema de mata-mata. Na primeira fase, a cada semana, três duplas se apresentam em dois ritmos. Uma delas avança diretamente para a próxima etapa.

A segunda etapa será de repescagem. Nela, as duplas que não avançaram de fase vão se desafiar, ficando na competição apenas a que for melhor. Esta última enfrenta os campeões da primeira fase para um tira-teima.

Em uma terceira etapa, é a vez das duplas que ficaram na competição lutarem por uma vaga na semifinal. A cada semana, apenas uma dupla avança para a grande final, que consistirá em um duelo com três ritmos diferentes.

Com a saída anunciada do apresentador, que deve se mudar para a Band no próximo ano, há quem diga que a competição deve continuar como programa independente.

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