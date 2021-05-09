Famosos defendem Tatá Werneck após críticas por se proteger contra Covid

A apresentadora fez a declaração no sábado após diversos internautas dizerem que a maneira como se protegeu foi zelo em demasia. A apresentadora esteve presente na cerimônia ao lado de seu marido, o ator Rafael Vitti, 25.
Luísa Sonza, 22, comentou o anúncio da humorista a defendendo. "Mano, sério que vocês são capazes de magoar até ESSA MULHER? Ainda mais depois de tudo? Sério, vocês me dão medo. Força Tatá, te amo. Parabéns pelo exemplo", escreveu a cantora.
Fábio Rabin, 39, que trabalhou com Tatá Werneck na antiga MTV, desejou melhoras para a amiga. "Fica bem Tatá! Infelizmente o Brasil está passando por uma fase difícil... pro próprio Satanás... Abriram as portas do manicômio! E olha que tu fez comédia MTV... mas era loucura boa ;)", escreveu o comediante.
Marcos Veras, 41, também se manifestou em apoio à colega. "Meu abraço apertado em você. Vai agarrar sua família linda. Isso sim vale a pena. Beijo grande", disse o também humorista.
"Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado", escreveu a atriz no sábado (8) Twitter.
Tatá Werneck foi à cerimônia com duas máscaras, um escudo de proteção facial (faceshield) e uma roupa que disse ser fácil de tirar. Tudo com o objetivo de proteger a si mesma e a outras pessoas, segundo escreveu na rede social.
"Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado", escreveu a atriz no Twitter, gerando a onda de apoio.
Em outras postagens sobre sua roupa, a humorista se manifestou e rebateu as críticas. "Gente! Jura?? Querida! Enfia sua roupa composta no seu c*! Eu não estou conseguindo dormir, comer, roupa composta é teu rabo! Vai se arrumar para ir para as ruas festas clandestinas e me deixa em paz", escreveu em resposta a uma internauta, que apagou a postagem em seguida.
A atriz era muito próxima a Paulo Gustavo. Enquanto o ator esteve internado, ela se manifestava frequentemente pedindo orações pela sua melhora.
O corpo do ator foi cremado em cerimônia restrita na tarde da quinta-feira (6), no Cemitério e Crematório Alto da Colina, em Niterói, no Rio de Janeiro. Tatá Werneck foi uma das primeiras celebridades a chegar ao local, mas permaneceu por pouco tempo.