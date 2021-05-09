Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Famosos defendem Tatá Werneck após críticas por se proteger contra Covid

Humorista disse que iria dar um tempo no Twitter após ataques

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2021 às 18:19
Tatá Werneck e Paulo Gustavo
Tatá Werneck e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução Instagram @tatawerneck
Diversos famosos saíram em defesa de Tatá Werneck, 37, após a humorista dizer que iria dar um tempo no Twitter após ser ridicularizada sobre a roupa e a proteção que utilizou para ir ao velório do ator Paulo Gustavo.

A apresentadora fez a declaração no sábado após diversos internautas dizerem que a maneira como se protegeu foi zelo em demasia. A apresentadora esteve presente na cerimônia ao lado de seu marido, o ator Rafael Vitti, 25.

Luísa Sonza, 22, comentou o anúncio da humorista a defendendo. "Mano, sério que vocês são capazes de magoar até ESSA MULHER? Ainda mais depois de tudo? Sério, vocês me dão medo. Força Tatá, te amo. Parabéns pelo exemplo", escreveu a cantora.

Fábio Rabin, 39, que trabalhou com Tatá Werneck na antiga MTV, desejou melhoras para a amiga. "Fica bem Tatá! Infelizmente o Brasil está passando por uma fase difícil... pro próprio Satanás... Abriram as portas do manicômio! E olha que tu fez comédia MTV... mas era loucura boa ;)", escreveu o comediante.

Marcos Veras, 41, também se manifestou em apoio à colega. "Meu abraço apertado em você. Vai agarrar sua família linda. Isso sim vale a pena. Beijo grande", disse o também humorista.

"Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado", escreveu a atriz no sábado (8) Twitter.

Tatá Werneck foi à cerimônia com duas máscaras, um escudo de proteção facial (faceshield) e uma roupa que disse ser fácil de tirar. Tudo com o objetivo de proteger a si mesma e a outras pessoas, segundo escreveu na rede social.

"Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado", escreveu a atriz no Twitter, gerando a onda de apoio.

Em outras postagens sobre sua roupa, a humorista se manifestou e rebateu as críticas. "Gente! Jura?? Querida! Enfia sua roupa composta no seu c*! Eu não estou conseguindo dormir, comer, roupa composta é teu rabo! Vai se arrumar para ir para as ruas festas clandestinas e me deixa em paz", escreveu em resposta a uma internauta, que apagou a postagem em seguida.

A atriz era muito próxima a Paulo Gustavo. Enquanto o ator esteve internado, ela se manifestava frequentemente pedindo orações pela sua melhora.

O corpo do ator foi cremado em cerimônia restrita na tarde da quinta-feira (6), no Cemitério e Crematório Alto da Colina, em Niterói, no Rio de Janeiro. Tatá Werneck foi uma das primeiras celebridades a chegar ao local, mas permaneceu por pouco tempo.

Veja Também

Tatá Werneck diz que dará tempo no Twitter após críticas sobre máscaras

'Aplaudam, gritem bravo', pede Tatá Werneck para o amigo Paulo Gustavo

Tatá Werneck critica rumores sobre morte de Paulo Gustavo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Paulo Gustavo Tatá Werneck
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados