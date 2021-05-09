Famosos defendem Tatá Werneck após críticas por se proteger contra Covid

"Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado", escreveu a atriz no Twitter, gerando a onda de apoio.