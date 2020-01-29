Fãs se dividem após Gusttavo Lima exibir corpão e ostentar mansão

O cantor Gusttavo Lima coloca corpão musculoso para jogo em frente à entrada de sua mansão em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

Uma foto de Gusttavo Lima em frente à sua mansão vem gerando repercussão entre os fãs do sertanejo na web desde esta terça-feira (28), quando a foto foi postada. No clique, o cantor surge sem camisa colocando o corpão musculoso para jogo em frente à entrada principal da edificação.

É que muitos internautas nunca tinham visto a casa do cantor em que vivem Gusttavo, a esposa, Andressa Suita , e os filhos, Samuel e Gabriel. A mansão fica em uma fazenda de Goiânia, em Goiás, e por lá, por exemplo, há vários criadouros de animais.

Após a publicação da foto, vários fãs ficaram chocados. No entanto, eles se dividiram entre chique e cafona. Alguns criticaram a ostentação do espaço e outros elogiaram por ser um lar perfeito para uma família viver.

"O cara conseguiu juntar todos os elementos arquitetônicos mais cafonas do planeta numa casa só", disparou uma fã, no Twitter. "Uma mistura de Lojas Havan com Igreja Universal mais um caminhão de breguice", disse outro internauta.